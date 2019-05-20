BMW i8 стал «независимым» арт-каром

Асимметричная цветовая схема арт-кара изначально появилась на картине Шайбица. Впоследствии ее элементы были перенесены на автомобиль. Для проекта художник взял BMW i8 у своего друга Бернда Хойзингера, поэтому работа и получила название «Scheibitz x Heusinger». По словам художника, вдохновение для дизайна машины он находил в традиционных скульптурах, пространственных перспективах, симметрии, рельефе и иллюзии.
Последний из официальных арт-каров BMW, 18-й по счету, был представлен в 2017 году. Над дизайном работала известная китайская мультимедийная художница Цао Фэй. За основу для проекта был взят гоночный M6 GT3, покрашенный в угольно-черный цвет. Полностью все элементы дизайна можно было увидеть только в специальном приложении для «Айфона».
История арт-каров началась в 1975 году. С тех пор автомобили BMW в картины превращали почти два десятка художников, включая Энди Уорхола.