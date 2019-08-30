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17:28

Вандалы разбили 40 машин, которые готовили к Франкфуртскому автосалону

Руководство выставки усилило меры безопасности

Группа активистов из организации Rocks in the Gearbox, которая выступает против автомобильной индустрии, разбила 40 автомобилей, которые приготовили для автосалона во Франкфурте. Руководство начало расследование, а также предупредило об ужесточении досмотра на входе.

Группа активистов проникла на территорию павильона, где будет проходит Международный автосалон, и разбила 40 автомобилей, среди которых модели Jaguar, Land Rover и Aston Martin. Также они выпустили заявление, в котором резко раскритиковали мероприятие.

«Через две недели во Франкфурте снова откроется пропагандистское шоу транспортной системы, разрушающей климат и экологию. Мы хотим показать, что представляет собой это шоу на самом деле: погоня за прибылью за счет беднейших слоев населения и за счет будущих поколений», – говорится в сообщении активистов.

Вандалы использовали ломы и молотки. У пострадавших автомобилей разбиты лобовые стекла и окна, на капотах и других кузовных элементах огромное количество вмятин. Кроме того, чтобы попасть внутри они разбили стеклянные двери павильона.

Вслед за этим сразу несколько экологических групп, включая все ту же Rocks in the Gearbox, призвали общественность присоединиться к акциям протеста во Франкфурте 14 сентября. Руководство автосалона предупредило, что им пришлось усилить меры безопасности и попросило гостей с понимание отнестись к возможным очередям, сообщает Automotive News.

Международный автомобильный салон во Франкфурте проводят с 1897 года. Он стал первой автомобильной выставкой в Европе. В этом году он откроется 10 сентября для журналистов, с 12 числа вход на мероприятие откроют для всех.