Вандалы разбили 40 машин, которые готовили к Франкфуртскому автосалону

Вандалы использовали ломы и молотки. У пострадавших автомобилей разбиты лобовые стекла и окна, на капотах и других кузовных элементах огромное количество вмятин. Кроме того, чтобы попасть внутри они разбили стеклянные двери павильона.

Вслед за этим сразу несколько экологических групп, включая все ту же Rocks in the Gearbox, призвали общественность присоединиться к акциям протеста во Франкфурте 14 сентября. Руководство автосалона предупредило, что им пришлось усилить меры безопасности и попросило гостей с понимание отнестись к возможным очередям, сообщает Automotive News.