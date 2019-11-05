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16:45

Школьница изобрела «прозрачные» автомобильные стойки

14-летняя американка предложила свой вариант решения проблемы слепых зон

Алайна Гасслер, 14-летняя школьница из США, придумала, как решить проблему ограниченного обзора в современных автомобилях. Речь идет о передних стойках машины, из-за которых водитель может не заметить переходящего дорогу пешехода. В ходе научной выставки американка продемонстрировала технологию, делающую стойки «прозрачными».

Задумка достаточно простая: девочка предложила устанавливать мини-камеры у наружных зеркал автомобиля, изображение с которых транслируется через короткофокусные проекторы на внутреннюю сторону стоек. Причем для обивки Гасслер предложила использовать отражающую ткань, чтобы изображение было более четким. Таким образом создается эффект «прозрачности».

Впрочем, реализация пока оставляет желать лучшего и вряд ли в ближайшее время крупные автопроизводители возьмут идею Гасслер на карандаш. Несмотря на это, жюри выставки высоко оценило проект и присудила школьнице премию в размере 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Еще в 2014 году похожую технологию для ликвидации «мертвых» зон компания Land Rover: предлагалось вмонтировать в стойки экраны, на которые бы транслировалась картинка с внешних камер. Годом позже систему адаптировали для внедорожников с прицепами. Она работала следующим образом: на салонное зеркало выводилось изображение, скомпилированное с внешних камер на автомобиле и отдельной камеры, установленной в задней части прицепа или трейлера.

Позже свою лепту внесла и Toyota, запатентовав в 2017 году альтернативный вариант «прозрачных» стоек. Японский производитель решил использовать не камеры, а сложную систему полупрозрачных зеркал, которые проецируют на внутреннюю сторону стойки то, что за ней скрыто.

Источник: Paul Gassler