Школьница изобрела «прозрачные» автомобильные стойки

Задумка достаточно простая: девочка предложила устанавливать мини-камеры у наружных зеркал автомобиля, изображение с которых транслируется через короткофокусные проекторы на внутреннюю сторону стоек. Причем для обивки Гасслер предложила использовать отражающую ткань, чтобы изображение было более четким. Таким образом создается эффект «прозрачности».

Впрочем, реализация пока оставляет желать лучшего и вряд ли в ближайшее время крупные автопроизводители возьмут идею Гасслер на карандаш. Несмотря на это, жюри выставки высоко оценило проект и присудила школьнице премию в размере 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).