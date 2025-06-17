Новый бренд iCaur выйдет на российский рынок в 2026 году

Под этим именем у нас будут продавать электрокары и гибриды марки iCar

В России появится новый автомобильный бренд iCaur. Это экспортное имя марки iCar, которая выпускает электрокары с внешностью брутальных внедорожников. Сейчас в гамме бренда есть только две модели: компактные iCar 03 и V23. До конца года может состояться премьера гибридного V27, конкурента Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender, а также минивэна X25.