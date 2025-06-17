Новый бренд iCaur выйдет на российский рынок в 2026 году

Новый бренд iCaur выйдет на российский рынок в 2026 годуПод этим именем у нас будут продавать электрокары и гибриды марки iCar
Под брендом iCaur в России будут продавать электрокары и гибриды китайской iCar, основанной в 2023 году компанией Chery. Имя iCaur используют для экспортных рынков, чтобы не нарушить права интеллектуальной собственности, при этом в ряде стран модели iCar уже представлены под маркой Aiqar. В течение трех лет iCaur появится в 100 странах, и Россию называют в числе десяти приоритетных.
Целевая аудитория iCaur — «молодые, амбициозные и интересующиеся технологиями, те, кто ценит персонализированный подход, новаторство и является приверженцем авангардной эстетики». Бренд делает ставку на разработку моделей с продуманным дизайном и передовыми технологиями. Это должны быть по-настоящему культовые автомобили, которые останутся актуальными на протяжении многих лет, а не до следующего понедельника, судя по скорости выпуска новинок в самом Китае.
Предположительно к нам привезут электрический iCar 03T с независимыми подвесками, одним либо двумя электромоторами и запасом хода до 500 километров. Второй автомобиль — это близкий по характеристикам к 03 вездеход iCar V23, причем во внедорожном тюнинге. Машина создана под вдохновением от Beijing BJ212, но предлагается только с электрическими силовыми установками. Правда, iCaur обещает, что в России также появятся последовательные гибриды типа REEV, в чем можно усмотреть намёк на iCar V27.