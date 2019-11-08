Geely представила новый кроссовер, который собираются привезти в Россию

В дизайне компания постаралась отойти от традиционного внедорожного дизайна и воплотить минималистичные и четкие формы. Создавали новый Icon в трех разных странах: экстерьер проектировался в Барселоне, дизайн интерьера — в Калифорнии, а финальные работы проводили уже в Шанхае.
В линиях кузова отчетливо прослеживаются черты концептуальной модели-предшественника Icon. От нее у серийной версии остались горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фонари в виде знака бесконечности и тонкие светодиодные ходовые огни.
Стилю хай-тек, которого старались придерживаться дизайнеры, соответствуют скрытые выдвижные дверные ручки и зеркала заднего вида со встроенными поворотниками. В интерьере также прослеживается следование минимализму, благодаря чему удалось визуально расширить внутреннее пространство.
Пока что известно только об одной силовой установке — полуторалитровом турбомоторе на 177 сил и семиступенчатом «роботе» с двумя сцеплениями.
На домашнем рынке новинка должна появиться до конца года, а начиная с 2020 года, компания будет выводить модель за пределы Китая. Окончательное решение пока не принято, но скорее всего Icon доберется и до России. «Icon — глобальная модель Geely, но о появлении этого автомобиля на российском рынке говорить пока рано», — прокомментировали в пресс-службе компании.
Стоимость Icon будет ощутимо ниже «старшего» Atlas, вероятно, в пересчете на рубли кроссовер будет стоить порядка 900 тысяч.