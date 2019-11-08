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13:41

Geely представила новый кроссовер, который собираются привезти в Россию

Модель Icon поступит в продажу в Китае до конца 2019 года, а в следующем может появиться на российском рынке

Во время дизайнерского семинара в бывшей столице Китая, городе Нанкин, состоялась презентация второго кроссовера в линейке Geely, построенного на платформе BMA, которую марка разработала совместно с Volvo, — модели Icon. Ожидается, что в следующем году компания может вывести ее на отечественный рынок.

В дизайне компания постаралась отойти от традиционного внедорожного дизайна и воплотить минималистичные и четкие формы. Создавали новый Icon в трех разных странах: экстерьер проектировался в Барселоне, дизайн интерьера — в Калифорнии, а финальные работы проводили уже в Шанхае.

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В линиях кузова отчетливо прослеживаются черты концептуальной модели-предшественника Icon. От нее у серийной версии остались горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фонари в виде знака бесконечности и тонкие светодиодные ходовые огни.

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Стилю хай-тек, которого старались придерживаться дизайнеры, соответствуют скрытые выдвижные дверные ручки и зеркала заднего вида со встроенными поворотниками. В интерьере также прослеживается следование минимализму, благодаря чему удалось визуально расширить внутреннее пространство.

Пока что известно только об одной силовой установке — полуторалитровом турбомоторе на 177 сил и семиступенчатом «роботе» с двумя сцеплениями.

На домашнем рынке новинка должна появиться до конца года, а начиная с 2020 года, компания будет выводить модель за пределы Китая. Окончательное решение пока не принято, но скорее всего Icon доберется и до России. «Icon — глобальная модель Geely, но о появлении этого автомобиля на российском рынке говорить пока рано», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Стоимость Icon будет ощутимо ниже «старшего» Atlas, вероятно, в пересчете на рубли кроссовер будет стоить порядка 900 тысяч.