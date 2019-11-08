Geely представила новый кроссовер, который собираются привезти в Россию

Пока что известно только об одной силовой установке — полуторалитровом турбомоторе на 177 сил и семиступенчатом «роботе» с двумя сцеплениями.

На домашнем рынке новинка должна появиться до конца года, а начиная с 2020 года, компания будет выводить модель за пределы Китая. Окончательное решение пока не принято, но скорее всего Icon доберется и до России. «Icon — глобальная модель Geely, но о появлении этого автомобиля на российском рынке говорить пока рано», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Стоимость Icon будет ощутимо ниже «старшего» Atlas, вероятно, в пересчете на рубли кроссовер будет стоить порядка 900 тысяч.