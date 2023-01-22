Prior Design доработал новый Volkswagen ID. Buzz

Электромобиль стал более агрессивным внешне

Немецкое ателье Prior Design подготовило свой очередной проект, в рамках которого доработало весьма необычную модель. Во-первых, в качестве базового автомобиля был выбран минивэн. Во-вторых, минивэн с электрической силовой установкой. В итоге получился Volkswagen ID. Buzz, который достаточно стильный уже в базовом варианте, с дополнительной дозой стиля и агрессии во внешнем виде. Правда, никаких доработок по технической части в новом проекте не предусмотрено.