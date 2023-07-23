Это очередное достижение электрического кроссовера

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 установил рекорд Гиннесса в пробеге с Аляски до Флориды. Volkswagen ID.4, первый электрический кроссовер немецкой марки, установил новый рекорд Гиннесса, который для модели стал уже далеко не первым, а очередным достижением. Авторами рекорда стали немецкий гонщик-рекордсмен Райнер Цитлоу и его напарник фотограф Дерек Коллинс. На сей раз тандем отправился в пробег по США, чтобы проехать маршрут от холодной Аляски до солнечной Флориды. Для путешествия рекордсмены выбрали самую дальнобойную версию с батареей объёмом 77 киловатт-час.