Безупречный 17-летний Subaru Forester продали за 1,1 миллиона рублей

За 17 лет эксплуатации Subaru Forester не попадал в аварии, регулярно обслуживался, а единственным внешним недостатком можно считать потёртость на заднем неокрашенном бампере. У автомобиля остались штатные пятиспицевые диски и шины Yokohama.
Фото: ebay.com
Светлый тканевый салон ухожен: потёртости и изломы отсутствуют. Комплектация небогатая: есть кожаный руль с аирбэгом и аудиосистема с поддержкой CD-дисков, но регулировки сидений механические, а подогрева и навигации нет.
Фото: ebay.com
Под капотом типичный для американских Subaru атмосферный 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, который работает в тандеме с 4-скоростным «автоматом» и системой полного привода.
Покупатель почти нового кроссовера начала 2000-х заплатил за Forester второго поколения 14,5 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей). Цену не назвать низкой, ведь новая Subaru Impreza в кузове седан стоит в США немногим дороже — от 18,8 тысячи долларов (1,43 миллиона рублей).