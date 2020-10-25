18:18

Безупречный 17-летний Subaru Forester продали за 1,1 миллиона рублей

Кроссовер второго поколения удивил пробегом 10 тысяч километров

© ebay.com
Сергей Ильин
В США 17-летний Subaru Forester нашёл нового покупателя по цене существенно выше рыночной — кроссовер продали за 14500 долларов (1,1 миллиона рублей). Первому хозяину удалось сохранить кроссовер в безупречном состоянии, а пробег с 2003 года не превышает 6450 миль (10,4 тысячи километров).

За 17 лет эксплуатации Subaru Forester не попадал в аварии, регулярно обслуживался, а единственным внешним недостатком можно считать потёртость на заднем неокрашенном бампере. У автомобиля остались штатные пятиспицевые диски и шины Yokohama.

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Фото: ebay.com

Светлый тканевый салон ухожен: потёртости и изломы отсутствуют. Комплектация небогатая: есть кожаный руль с аирбэгом и аудиосистема с поддержкой CD-дисков, но регулировки сидений механические, а подогрева и навигации нет.

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Фото: ebay.com

Под капотом типичный для американских Subaru атмосферный 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, который работает в тандеме с 4-скоростным «автоматом» и системой полного привода.

Покупатель почти нового кроссовера начала 2000-х заплатил за Forester второго поколения 14,5 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей). Цену не назвать низкой, ведь новая Subaru Impreza в кузове седан стоит в США немногим дороже — от 18,8 тысячи долларов (1,43 миллиона рублей).

Источник: Ebay.com