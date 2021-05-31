В России хотят принудительно ставить алкозамки на автомобили

По словам замминистра, алкозамки пригодятся также в службах такси и каршеринга. Арендующие автомобиль пользователи не всегда в состоянии садиться за руль, отметил он, а также нередко используют чужие аккаунты в каршеринговых сервисах. Поэтому необходимо проверять севшего в автомобиль человека «по факту», отмечает Шпак.

Алкозамок – это устройство, блокирующее зажигание при обнаружении паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Если концентрация паров превышает норму, автомобиль не поедет. Цены на устройство стартуют с 25 тысяч и доходят до 120 тысяч рублей.