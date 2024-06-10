Большие рамные внедорожники Ford и Chevrolet провалили краш-тесты

Методика IIHS немного обновилась: теперь краш-тесты с частичным перекрытием проходят с полным салоном, то есть манекены есть не только спереди, но и сзади. Автогигантов такой подход застал врасплох: и Ford, и Chevrolet, и Jeep провалили испытания, так как нагрузки в области грудной клетки оказались выше допустимых, вдобавок, в Tahoe есть риск травм головы и шеи.