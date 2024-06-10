Большие рамные внедорожники Ford и Chevrolet провалили краш-тесты

Большие рамные внедорожники Ford и Chevrolet провалили краш-тестыАмериканские гиганты оказались беспомощны при ударе со смещением
Методика IIHS немного обновилась: теперь краш-тесты с частичным перекрытием проходят с полным салоном, то есть манекены есть не только спереди, но и сзади. Автогигантов такой подход застал врасплох: и Ford, и Chevrolet, и Jeep провалили испытания, так как нагрузки в области грудной клетки оказались выше допустимых, вдобавок, в Tahoe есть риск травм головы и шеи.
Chevrolet Tahoe раскритиковали за плохие фары: они слепят других водителей и плохо освещают обочину. В тесте на безопасность пешеходов в ночное время внедорожник не смог распознать препятствие и даже не затормозил. Зато в боковых ударах большие внедорожники оказались хороши: когда основную нагрузку принимает рама, водитель и пассажиры могут отделаться незначительными травмами.
Вице-президент IIHS Рауль Арбелаес заявил, что некоторые популярные автомобили отстают в гонке соответствия передовым стандартам безопасности. Однако функционер не сомневается, что автопроизводители легко решат эти проблемы. Впрочем, с деформацией кузова рамных моделей при фронтальном ударе со смещением вряд ли можно что-то сделать, ведь физику не обманешь.