Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:28

Американцы назвали машины с лучшими и худшими фарами

В 2018 году IIHS проверил 165 автомобилей и 424 варианта светотехники

По данным Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), фары более половины автомобилей, протестированных организацией в 2018 году, недостаточно освещают дорогу и ослепляют водителей встречных машин. Наивысшую оценку по результатам тестирования получили лишь 32 модели из 165.

Первые испытания фар IIHS провел в марте 2016 года. В тестах участвовала 31 модель и 82 варианта светотехники. Тогда лучшими признали светодиодные фары Toyota Prius v с функцией автоматического управления дальним светом, а худшими — галогенки BMW 3-Series. Следующие испытания, проведенные в июле того же года, выявили лидеров и аутсайдеров среди кроссоверов: худшей назвали оптику Honda HR-V, а лучшей — LED-фары Mazda CX-3.

Mazda CX-3

В 2018 году IIHS проверил 165 автомобилей и целых 424 варианта светотехники. 32 модели получили оценку «хорошо», 58 — «приемлемо», 32 — «слабо», а еще 43 удостоились низшего балла. Таким образом, оказалось, что фары 67 процентов протестированных автомобилей не соответствуют действующим требованиям безопасности. Наивысшие оценки получила оптика Genesis G90 и Lexus NX. «Хорошей» также назвали опциональные фары Chevrolet Volt, Genesis G80, Mercedes-Benz E-Class и Toyota Camry. Рейтинг Poor получили Honda HR-V, Toyota C-HR и Infiniti QX60.

Автомобили, которые в 2018 году за работу фар получили оценку «хорошо» или «приемлемо».

Тесты IIHS проводятся в темное время суток. С помощью специальных сенсоров для каждого типа оптики измеряется количество света на прямых и в четырех типах поворотов (правый и левый виражи, плавный и резкий повороты). Оценки «хорошо» или «приемлемо» в этих тестах позволяют получить высшую награду Top Safety Pick +, выставляемую IIHS машинам, показавшим лучшие результаты в краш-тестах.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...