Американцы назвали машины с лучшими и худшими фарами

Первые испытания фар IIHS провел в марте 2016 года. В тестах участвовала 31 модель и 82 варианта светотехники. Тогда лучшими признали светодиодные фары Toyota Prius v с функцией автоматического управления дальним светом, а худшими — галогенки BMW 3-Series. Следующие испытания, проведенные в июле того же года, выявили лидеров и аутсайдеров среди кроссоверов: худшей назвали оптику Honda HR-V, а лучшей — LED-фары Mazda CX-3.
В 2018 году IIHS проверил 165 автомобилей и целых 424 варианта светотехники. 32 модели получили оценку «хорошо», 58 — «приемлемо», 32 — «слабо», а еще 43 удостоились низшего балла. Таким образом, оказалось, что фары 67 процентов протестированных автомобилей не соответствуют действующим требованиям безопасности. Наивысшие оценки получила оптика Genesis G90 и Lexus NX. «Хорошей» также назвали опциональные фары Chevrolet Volt, Genesis G80, Mercedes-Benz E-Class и Toyota Camry. Рейтинг Poor получили Honda HR-V, Toyota C-HR и Infiniti QX60.
Тесты IIHS проводятся в темное время суток. С помощью специальных сенсоров для каждого типа оптики измеряется количество света на прямых и в четырех типах поворотов (правый и левый виражи, плавный и резкий повороты). Оценки «хорошо» или «приемлемо» в этих тестах позволяют получить высшую награду Top Safety Pick +, выставляемую IIHS машинам, показавшим лучшие результаты в краш-тестах.