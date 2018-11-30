Американцы назвали машины с лучшими и худшими фарами

Первые испытания фар IIHS провел в марте 2016 года. В тестах участвовала 31 модель и 82 варианта светотехники. Тогда лучшими признали светодиодные фары Toyota Prius v с функцией автоматического управления дальним светом, а худшими — галогенки BMW 3-Series. Следующие испытания, проведенные в июле того же года, выявили лидеров и аутсайдеров среди кроссоверов: худшей назвали оптику Honda HR-V, а лучшей — LED-фары Mazda CX-3.