Американцы начнут оценивать эффективность парктроников

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) анонсировал новую программу оценки автомобилей — Rear Crash Prevention (предотвращений столкновений сзади). В ней будут классифицироваться машины, оснащенные различными системами помощи при паровке.

В список таких систем входят задние парковочные радары, функции предупреждения о машинах, двигающихся в поперечном направлении, камеры заднего вида и системы автоматического экстренного торможения.

В зависимости от используемых на автомобиле систем, ему будет присуждаться рейтинг: базовый (basic), расширенный (advanced) или максимальный (superior). Для получения последнего необходимо обязательное наличие системы автоматического экстренного торможения.

Видео с YouTube-канала IIHS.

Первыми машинами, протестированными в рамках новой программы, стали седан BMW 5 серии, Cadillac XT5, Infiniti QX60, Jeep Cherokee, Subaru Outback и Toyota Prius. XT5 и Outback получили наивысшую оценку, остальные — advanced. Машины оценивали по наличию автоматической системы экстренного торможения при движении задним ходом, ее работе в серии испытаний и наличию других электронных помощников.

По данным IIHS, наличие системы автоматического экстренного торможения снижает вероятность аварий при движении задним ходом на 78 процентов.

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