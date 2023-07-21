В России появился дешевый иранский седан по цене новой Lada Vesta

В России появился дешевый иранский седан по цене новой Lada VestaНа родине бюджетную модель выпускают с 2019 года
В России продают рестайлинговый иранский седан IKCO Soren+ за 1 349 000 рублей. Автомобиль, построенный на платформе Peugeot 405 образца 1987 года, привез по схеме параллельного импорта один из отечественных дилерских центров. Ознакомиться с подробностями модели, которая попадает в одну ценовую категорию с Lada Vesta NG, можно на популярной интернет-площадке по продаже транспортных средств.
Длина IKCO Soren+ составляет 4527 миллиметра, а размер колесной базы составляет 2671 миллиметр. Новинка на 87 миллиметров длиннее Весты, но расстояние между осями иранской модели меньше на 36 миллиметров.
В список оснащения седана входит антиблокировочная система тормозов, обогрев передних сидений и зеркал заднего вида, климат-контроль, камера заднего вида, парктроник и круиз-контроль.
Под капотом переднеприводной иранской модели находится 1,6-литровый «атмосферник» Peugeot, отдача которого составляет 110 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает пятиступенчатая механическая трансмиссия. Максимальная скорость седана составляет 185 километров в час.
Приобрести рестайлинговый IKCO Soren+, который на родине выпускают с 2019 года, можно за 1 349 000 рублей.
В конце апреля в России начались официальные продажи седанов Iran Khodro Tara. Иранскую модель оценили в полтора миллиона рублей.