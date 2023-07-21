В России появился дешевый иранский седан по цене новой Lada Vesta

Длина IKCO Soren+ составляет 4527 миллиметра, а размер колесной базы составляет 2671 миллиметр. Новинка на 87 миллиметров длиннее Весты, но расстояние между осями иранской модели меньше на 36 миллиметров.

В список оснащения седана входит антиблокировочная система тормозов, обогрев передних сидений и зеркал заднего вида, климат-контроль, камера заднего вида, парктроник и круиз-контроль.