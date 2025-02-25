На льду Байкала пройдет фестиваль «Дни скорости»

Фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» — уникальное событие в мировом масштабе. На сегодняшний день существуют только три ежегодных соревнования на установление официальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах: «Неделя скорости» в Бонневилле, World Speed Trials (Австралия) и «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». И только последний проходит на льду. Фестиваль в России — это не только автоспорт и новые рекорды, это человек, его автомобиль и возможности, воплощение своей мечты и покорение новых вершин, мотивация и безумная красота природы России.