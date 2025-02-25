На льду Байкала пройдет фестиваль «Дни скорости»Мероприятие проводится уже 13 лет
С 27 февраля по 2 марта на озере Байкал пройдет ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». Уникальное мероприятие проводится уже 13 лет. За это время его участники установили более 30 национальных рекордов скорости, а сам фестиваль стал важным международным событием.
В этом году гостями «Дней скорости» станут: Анастасия Нифонтова, известная мото- и автогонщица, первая россиянка, принявшая участие в ралли-рейде «Дакар»; Андрей Леонтьев, тележурналист, автогонщик и многократный рекордсмен России по автоспорту; Нина Абросова, чемпионка мира по боксу, двукратная чемпионка мира по водно-моторному спорту, рекордсменка России по автоспорту; Мария Мельникова, автоспортивный редактор Дром.ру и обладатель двух официальных рекордов скорости на льду; а также Илья Кашин, глава холдинга Russian Racing Group, призер шоссейно-кольцевых мотогонок 1996—1999.
В соревнованиях примут участие как стоковые автомобили и электромобили, так и заводские спецверсии, имеющие сертифицированную спортивную омологацию. Важным элементом успешных заездов на природном байкальском льду станут шины, от которых напрямую зависят маневренность и безопасность. Лед — самое коварное покрытие для зимы. Соревнования автомобилей на предельных скоростях проходят на поверхности озера с присущей шероховатостью. Здесь важно максимальное сцепление с «ледяной дорогой» — от этого зависят и возможность достижения рекорда, и безопасность пилота.
Премиальные шипованные шины Ikon Autograph Ice 9 в полной мере раскрывают потенциал автомобилей участников и отвечают всем требованиям к езде в зимних условиях. Шины обеспечивают безопасное и уверенное управление на любой дороге за счет концепции двойной ошиповки. Эта уникальная технология обеспечивает высокое продольное сцепление при ускорении и торможении, а также поперечное сцепление при прохождении поворотов и перестроении на обледенелой и заснеженной поверхности. Специальный слой резиновой смеси под шипом обеспечивает акустический комфорт благодаря амортизации удара шипа о дорожное полотно, что так важно для концентрации внимания водителя во время движения.
Фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» — уникальное событие в мировом масштабе. На сегодняшний день существуют только три ежегодных соревнования на установление официальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах: «Неделя скорости» в Бонневилле, World Speed Trials (Австралия) и «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». И только последний проходит на льду. Фестиваль в России — это не только автоспорт и новые рекорды, это человек, его автомобиль и возможности, воплощение своей мечты и покорение новых вершин, мотивация и безумная красота природы России.