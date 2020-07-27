В России нелегальный техосмотр стал уголовным преступлением

Теперь за нарушения при проведении ТО будут наказывать штрафом до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Соответствующий законопроект был подписан президентом Путиным еще год назад, но вступил в силу только сейчас – операторам дали время на оформление необходимых документов и получение аккредитации, отметили в прокуратуре. Проведение осмотра без аккредитации будут считать незаконной предпринимательской деятельностью.

Вместе с ужесточением наказания в силу должны были вступить новые правила проведения осмотра, в которые входит фотосъемка процесса с фиксацией координат и времени снимков. Однако из-за пандемии коронавируса изменение правил пришлось перенести на 2021-2022 годы.