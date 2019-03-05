Kia подшутила над другими марками концептом с 21 экраном в салоне

Прототип стал первым полностью электрическим четырехдверным пассажирским автомобилем Kia. Для концепта дизайнеры изменили фирменную решетку радиатора под названием «нос тигра»: через нее теперь проходят светодиодные элементы от фар. Модули ближнего и дальнего света находятся за единым акриловым стеклом. Фонари должны, в свою очередь, напоминать от модели Stinger.
Кузов окрашен вручную шестью слоями серебристой «хромированной» краски и «затонирован» бронзовой пленкой. Лобовое стекло и панель крыши выполнены из единого стеклянного листа, который начинается от оснований передних стоек, а также подсвечивается светодиодной полосой.
Также концепт оснащен 22-дюймовыми колесными дисками с покрышками Goodyear размерности 255/35.
Информации о технической начинке нет.
В серии подобный автомобиль скорее всего не появится. Концепт построен для того, чтобы продемонстрировать, какими могут быть электромобили будущего. При этом, как считают в Kia, машина показывает, что подобные модели не обязательно должны быть скучными.