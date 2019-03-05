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14:28

Kia подшутила над другими марками концептом с 21 экраном в салоне

Компания представила прототип под названием Imagine by Kia

Компания Kia показала в Женеве концепт под названием «Imagine by Kia» – у него на передней панели в ряд установлен 21 дисплей. Как говорят представители марки, это «шуточный ответный удар» тем маркам, которые в угоду моде стремятся увеличивать дисплеи мультимедийных систем.
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Прототип стал первым полностью электрическим четырехдверным пассажирским автомобилем Kia. Для концепта дизайнеры изменили фирменную решетку радиатора под названием «нос тигра»: через нее теперь проходят светодиодные элементы от фар. Модули ближнего и дальнего света находятся за единым акриловым стеклом. Фонари должны, в свою очередь, напоминать от модели Stinger.

Кузов окрашен вручную шестью слоями серебристой «хромированной» краски и «затонирован» бронзовой пленкой. Лобовое стекло и панель крыши выполнены из единого стеклянного листа, который начинается от оснований передних стоек, а также подсвечивается светодиодной полосой.

Также концепт оснащен 22-дюймовыми колесными дисками с покрышками Goodyear размерности 255/35.

Информации о технической начинке нет.

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В серии подобный автомобиль скорее всего не появится. Концепт построен для того, чтобы продемонстрировать, какими могут быть электромобили будущего. При этом, как считают в Kia, машина показывает, что подобные модели не обязательно должны быть скучными.

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