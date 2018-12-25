Subaru подготовит STI-версии хэтчбека Impreza и кроссовера Forester

На моторшоу покажут варианты хэтчбека Impreza и кроссовера Forester. Правда, обе машины получат лишь косметический «заряд» — в отделении Subaru Tecnica International поработали над внешностью, оставив почти нетронутой техническую начинку.

Концептуальный Subaru Forester STI получил шестипоршневые тормоза Brembo, спортивную подвеску, многоспицевые 19-дюймовые колеса, аэродинамические дополнения (спойлер под передним бампером и крылышки по его углам), а также зеленые акценты по всему кузову и в салоне. Концепт построен на базе гибридной модификации «Форестера»: под капотом — двухлитровый «атмосферник» мощностью 145 лошадиных сил в паре с небольшим электромотором мощностью 14 лошадиных сил.