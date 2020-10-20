Renault Logan превратили в очень медленный водородомобиль

Индийские инженеры совместно с корпорацией KPIT, базирующейся в Пуне, воплотили на Logan/Verito сразу несколько собственных ноу-хау: водородные ячейки, выполненные по типу низкотемпературных протонпроводящих мембран (Proton Exchange Membrane, PEM), лёгкие металлические биполярные пластины и особое ПО.
Автомобиль оснастили топливным баком Type III, куда помещается 1,75 килограмма водорода под давлением 350 бар. Заявленный запас хода – 250 километров, максимальная скорость – всего 60-65 километров в час.
marathimaarg.in
Видео: самый дорогой седан Toyota — на водороде!
Несмотря на то, что водородный Logan/Verito оказался очень медленным (та же модель с бензиновым мотором разгоняется до 144 километров в час, а с дизелем – до 151 километра в час), у него есть ряд преимуществ перед обычным автомобилем или электромобилем. Например, он не вредит экологии, как машины с ДВС, – выбросы углекислого газа равны нулю — а заправка занимает всего несколько минут, в то время как электрокары могут заряжаться по несколько часов.
Ранее стало известно, что в России разрабатывают собственную стратегию развития транспортных средств на водородном топливе. В этом направлении работает Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, который разработал Единую модульную платформу и линейку автомобилей Aurus.