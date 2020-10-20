Renault Logan превратили в очень медленный водородомобиль

Индийские инженеры совместно с корпорацией KPIT, базирующейся в Пуне, воплотили на Logan/Verito сразу несколько собственных ноу-хау: водородные ячейки, выполненные по типу низкотемпературных протонпроводящих мембран (Proton Exchange Membrane, PEM), лёгкие металлические биполярные пластины и особое ПО.

Автомобиль оснастили топливным баком Type III, куда помещается 1,75 килограмма водорода под давлением 350 бар. Заявленный запас хода – 250 километров, максимальная скорость – всего 60-65 километров в час.