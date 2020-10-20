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Renault Logan превратили в очень медленный водородомобиль

В Индии новинку называют «первым водородным автомобилем, созданным в стране»

Индийский водородомобиль на базе Mahindra Verito © marathimaarg.in
Лиза Будрина
В Индии представили водородомобиль на базе старого Renault Logan (продаётся под названием Mahindra Verito). Местный Совет по науке и промышленным исследованиям назвал его первым автомобилем с силовой установкой на водородных топливных элементах, созданным в стране.

Индийские инженеры совместно с корпорацией KPIT, базирующейся в Пуне, воплотили на Logan/Verito сразу несколько собственных ноу-хау: водородные ячейки, выполненные по типу низкотемпературных протонпроводящих мембран (Proton Exchange Membrane, PEM), лёгкие металлические биполярные пластины и особое ПО.

Автомобиль оснастили топливным баком Type III, куда помещается 1,75 килограмма водорода под давлением 350 бар. Заявленный запас хода 250 километров, максимальная скорость всего 60-65 километров в час.

Индийский водородомобиль на базе Mahindra Verito

marathimaarg.in

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Несмотря на то, что водородный Logan/Verito оказался очень медленным (та же модель с бензиновым мотором разгоняется до 144 километров в час, а с дизелем до 151 километра в час), у него есть ряд преимуществ перед обычным автомобилем или электромобилем. Например, он не вредит экологии, как машины с ДВС, выбросы углекислого газа равны нулю — а заправка занимает всего несколько минут, в то время как электрокары могут заряжаться по несколько часов.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают собственную стратегию развития транспортных средств на водородном топливе. В этом направлении работает Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, который разработал Единую модульную платформу и линейку автомобилей Aurus.

Источник: marathimaarg.in