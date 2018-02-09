В Индии построили спорткар с максималкой 200 км/ч

Индийская компания DC Design представила на выставке Auto Expo среднемоторный спорткар TCA с максимальной скорость 200 километров в час. Машину, название которой – аббревиатура от «титан, карбон и алюминий» (Titanium, Carbon and Aluminum), выпустят ограниченным тиражом 299 экземпляров. Об этом сообщает RushLane.

DC TCA построен на модифицированной платформе первой машины марки — спорткара Avanti. Под капотом TCA стоит 3,8-литровый двигатель V8 мощностью 320 лошадиных сил. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Поставщик силового агрегата не называется.

На разгон до 100 километров в час DC TCA необходимо 4,5 секунды. Цена машины составляет 61 000 долларов (3,5 миллиона рублей). 60 автомобилей уже заказаны.

Первая машина DC Design — спорткар Avanti — дебютировал в 2012 году. Автомобиль оснащается четырехцилиндровым турбированным «фордовским» двигателем семейства EcoBoost, развивающим 265 лошадиных сил. «Заряженная» версия — Avanti 310 special edition — оснащается мотором от хот-хэтча Renault Megane RS. Его отдача составляет 310 лошадиных сил.

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