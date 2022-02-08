В IndyCar сообщили подробности о новом моторном регламенте

Популярные американские гонки с открытыми колёсами ждёт двойная смена регламента. Организаторы приняли решение отложить переход на гибридные силовые агрегаты на 12 месяцев, а значит новые моторы появятся в 2022 году — одновременно с шасси следующего поколения. По оценкам специалистов, электрифицированные установки будут мощнее текущих двигателей на 200 лошадиных сил, а совокупная отдача гибридных болидов превысит 900 «лошадей».

Cистему рекуперации кинетической энергии в заокеанской серии внедрят cпустя тринадцать лет после дебюта в Формуле-1. При этом кнопка push-to-pass, позволяющая кратковременно подрять производительность мотора, у пилотов останется. Более того, в угоду зрелищности высвобождаемую мощность планируют увеличить.