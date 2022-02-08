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13:35

В IndyCar сообщили подробности о новом моторном регламенте

Переход на 900-сильные гибридные установки состоится в 2022 году

© Honda
Начиная с сезона 2022, болиды IndyCar остастят 2,2-литровыми твин-турбо V6 и системой рекуперации кинетической энергии. Кроме того, конструкторам разрешат увеличить мощность системы push-to-pass и перенастроить зажигание — для перезапуска двигателя больше не потребуется внешний стартер.

Популярные американские гонки с открытыми колёсами ждёт двойная смена регламента. Организаторы приняли решение отложить переход на гибридные силовые агрегаты на 12 месяцев, а значит новые моторы появятся в 2022 году — одновременно с шасси следующего поколения. По оценкам специалистов, электрифицированные установки будут мощнее текущих двигателей на 200 лошадиных сил, а совокупная отдача гибридных болидов превысит 900 «лошадей».

Cистему рекуперации кинетической энергии в заокеанской серии внедрят cпустя тринадцать лет после дебюта в Формуле-1. При этом кнопка push-to-pass, позволяющая кратковременно подрять производительность мотора, у пилотов останется. Более того, в угоду зрелищности высвобождаемую мощность планируют увеличить.

Мотористы чемпионата, компании Honda и Chevrolet, уже начали разработку новых двигателей. Руководство IndyCar надеется привлечь других констукторов силовых агрегатов стабильным регламентом: правила будут действовать шесть лет до 2027 года. Президент «Инди» Джей Фрай считает, что гибридные технологии, прошедшие испытания гонками, найдут применение в производстве серийных машин.

Источник: carscoops.com