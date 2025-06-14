Британская марка Ineos заинтересована в платформе Chery

Интересно, что всего месяц назад новый босс iCar спросил у подписчиков в соцсетях, согласны ли они, что V27 «это Land Cruiser на новой энергии» или «национальный китайский G-Class». Таким образом, Chery идейно нацелена на ту же аудиторию, что и Джим Рэтклиф. Удастся ли сторонам договориться, покажет время. Партнёрство с Ineos может помочь Chery обойти антикитайские пошлины в Европе, ведь у британской фирмы есть завод во Франции.