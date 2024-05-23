Внедорожник Ineos Grenadier отправили на тесты в соляную шахту

Это часть расширенной программы ходовых испытаний

Наследника классического Land Rover Defender протестировали на глубине 1,3 километра. Внедорожник Ineos Grenadier всё ещё проходит ресурсные испытания, и одно из них — это работа на соляной шахте в Германии. Требования к технике здесь особые, но создатели «Гренадера» не сомневаются в надежности машины. Её и раньше тестировали в экстремальных условиях: при минус 35 градусах по Цельсию и на высоте 2500 метров над уровнем моря.