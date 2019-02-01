Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:53

Infiniti намерена уйти с европейского рынка

Компания не может выйти на целевые показатели продаж

Марка Infiniti может уйти с европейского рынка. Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi примет такое решение, если компании не удастся значительно увеличить продажи и выйти на целевые показатели. Информация предоставлена инсайдерами и пока не подтверждена официально.

Как японцы взяли шасси «Мерседеса» и сделали его еще лучше

Сайт AutoActu.com приводит в пример хэтчбек Infiniti Q30, который должен был расходиться тиражом 30-40 тысяч экземпляров ежегодно. При этом в 2016 году Infiniti удалось реализовать в Европе лишь 8453 Q30, а в 2017 ещё меньше — 7617 автомобилей. По данным CarSalesBase, за 11 месяцев 2018 года было продано 2868 «Ку-тридцатых».

Самым удачным годом для европейского офиса Infiniti стал 2016-й, когда компании удалось продать 13 775 автомобилей и занять 0,09 процента рынка. В 2017-м объем реализованных машин сократился до 12 571 экземпляров. С января по ноябрь прошлого года Infiniti продала всего 5938 автомобилей.

На российском рынке в 2016 года Infiniti продала 4517, а в 2017 — 4976 автомобилей. В 2018 продажи сократились на шесть процентов и составили 4654 экземпляра.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...