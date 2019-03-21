Infiniti QX60 для России получит новый двигатель

Ожидается, что у дилеров машины с новыми моторами появятся через несколько месяцев. При этом цена кроссовера может немного вырасти — сейчас за него просят минимум 2 820 000 рублей. В ОТТС сохранилась запись о модификации с гибридной силовой установкой, но ее продажи, по данным «Авторевю», прекратились в прошлом году.