Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:25

Infiniti QX60 для России получит новый двигатель

В России кроссовер предложат с модернизированной «шестеркой» 3.5

В России сертифицировали Infiniti QX60 с модернизированным «атмосферником» 3.5 V6. Соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в базе Росстандарта. У агрегата выросла отдача и появился непосредственный впрыск, но он по-прежнему может потреблять бензин АИ-95.

Мощность доработанной «шестерки» составляет 283 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Прежний двигатель выдавал 262 силы и 334 Нм момента.

Модернизированный агрегат дебютировал на американской версии QX60 еще в 2016 году. Он отличается непосредственным впрыском вместо распределенного, увеличенной степенью сжатия, новыми поршнями и системой впуска.

Ожидается, что у дилеров машины с новыми моторами появятся через несколько месяцев. При этом цена кроссовера может немного вырасти — сейчас за него просят минимум 2 820 000 рублей. В ОТТС сохранилась запись о модификации с гибридной силовой установкой, но ее продажи, по данным «Авторевю», прекратились в прошлом году.

Топовая версия Infiniti QX60 Hi-Tech предлагается по цене от 3 450 000 рублей. Кроссовер оснащается комплексом безопасности Safety Shield, передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также аудиосистемой Bose с 14 динамиками.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...