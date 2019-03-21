Infiniti QX60 для России получит новый двигатель

Мощность доработанной «шестерки» составляет 283 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Прежний двигатель выдавал 262 силы и 334 Нм момента.
Модернизированный агрегат дебютировал на американской версии QX60 еще в 2016 году. Он отличается непосредственным впрыском вместо распределенного, увеличенной степенью сжатия, новыми поршнями и системой впуска.
Ожидается, что у дилеров машины с новыми моторами появятся через несколько месяцев. При этом цена кроссовера может немного вырасти — сейчас за него просят минимум 2 820 000 рублей. В ОТТС сохранилась запись о модификации с гибридной силовой установкой, но ее продажи, по данным «Авторевю», прекратились в прошлом году.
Топовая версия Infiniti QX60 Hi-Tech предлагается по цене от 3 450 000 рублей. Кроссовер оснащается комплексом безопасности Safety Shield, передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также аудиосистемой Bose с 14 динамиками.