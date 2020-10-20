10:13

Обновлённый Infiniti QX80 добрался до России: известны цены

Внедорожник 2020 модельного года уже доступен для заказа

Infiniti QX80 © Infiniti
Лиза Будрина
Компания Infiniti привезла в Россию обновлённый QX80 с доработанным салоном. Как и прежде, модель доступна в семи и восьмиместном исполнении, а цены на неё начинаются от 5 740 000 и 5 755 000 рублей соответственно.

Изменения затронули интерьер внедорожника: на приборной панели появился семидюймовый цветной реконфигурируемый дисплей, а на центральной консоли сразу два экрана диагональю семь и восемь дюймов. Верхний отвечает за навигацию и Android Auto, а нижний за управление климатической системой, аудиосистемой и прочими настройками.

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Салон обновлённого Infiniti QX80

Фото: Infiniti

В числе прочих новшеств — Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением и усовершенствованной системой голосового управления, распознающей до шести тысяч команд вместо прежних пятисот. Кроме того, в палитру цветов кузова вошли два новых оттенка: чёрный Mineral Black и красный Coulis Red.

Ниже в таблице приведены цены и комплектации Infiniti QX80 2020 модельного года.

КомплектацияЦена в рублях
Luxe Sensory (7 мест)5 740 000
Luxe Sensory (8 мест)5 755 000
Luxe Sensory ProActive (7 мест)6 140 000
Luxe Sensory ProActive (8 мест)6 155 000

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Силовая установка осталась прежней: QX80 2020 модельного года комплектуется 5,6-литровым бензиновым мотором V8, который развивает 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. До «сотни» внедорожник разгоняется за 7,5 секунды.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года в России было продано 1290 новых автомобилей Infiniti, 438 из которых это QX80. За январь-сентябрь продажи бренда сократились на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Источник: пресс-служба Infiniti