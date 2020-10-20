Обновлённый Infiniti QX80 добрался до России: известны цены

В числе прочих новшеств — Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением и усовершенствованной системой голосового управления, распознающей до шести тысяч команд вместо прежних пятисот. Кроме того, в палитру цветов кузова вошли два новых оттенка: чёрный Mineral Black и красный Coulis Red.

Ниже в таблице приведены цены и комплектации Infiniti QX80 2020 модельного года.