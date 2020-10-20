Обновлённый Infiniti QX80 добрался до России: известны цены

Изменения затронули интерьер внедорожника: на приборной панели появился семидюймовый цветной реконфигурируемый дисплей, а на центральной консоли – сразу два экрана диагональю семь и восемь дюймов. Верхний отвечает за навигацию и Android Auto, а нижний – за управление климатической системой, аудиосистемой и прочими настройками.
Фото: Infiniti
В числе прочих новшеств — Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением и усовершенствованной системой голосового управления, распознающей до шести тысяч команд вместо прежних пятисот. Кроме того, в палитру цветов кузова вошли два новых оттенка: чёрный Mineral Black и красный Coulis Red.
Ниже в таблице приведены цены и комплектации Infiniti QX80 2020 модельного года.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Luxe Sensory (7 мест)
|5 740 000
|Luxe Sensory (8 мест)
|5 755 000
|Luxe Sensory ProActive (7 мест)
|6 140 000
|Luxe Sensory ProActive (8 мест)
|6 155 000
Тест обновленного Infiniti QX80 — главные причины для радости и грусти
Силовая установка осталась прежней: QX80 2020 модельного года комплектуется 5,6-литровым бензиновым мотором V8, который развивает 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. До «сотни» внедорожник разгоняется за 7,5 секунды.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года в России было продано 1290 новых автомобилей Infiniti, 438 из которых – это QX80. За январь-сентябрь продажи бренда сократились на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.