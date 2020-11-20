В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80

В большей степени изменения затронули интерьер Infiniti QX80. В частности, на приборной панели теперь установлен семидюймовый цветной дисплей, а на центральной консоли – сразу два экрана диагональю семь и восемь дюймов. Верхний отвечает за навигацию и Android Auto, а нижний – за управление климатической системой, аудиосистемой и прочими настройками.
Infiniti
Кроме того, появился Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением и усовершенствованной системой голосового управления: теперь он распознает до шести тысяч команд.
В список стандартного оборудования включены 22-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, капитанские кресла второго ряда (для 7-местного исполнения), а также отделка салона кожей полуанилиновой выделки. В числе электронных ассистентов – активный круиз-контроль, функция предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, контроль за движение в полосе, предупреждения об объектах в слепой зоне видимости и другие.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Luxe Sensory (7 мест)
|5 740 000
|Luxe Sensory (8 мест)
|5 755 000
|Luxe Sensory ProActive (7 мест)
|6 140 000
|Luxe Sensory ProActive (8 мест)
|6 155 000
Силовая установка прежняя. В движение QX80 приводит 405-сильный мотор V8 5.6 (560 Нм момента). С таким двигателем внедорожник разгоняется от 0 до 100 километров в час за 7,5 секунды, а максимальная скорости отграничена электроникой на отметке 210 километров в час. Привод – полный, коробка – семидиапазонный автомат.
QX80 – вторая по популярности модель Infiniti в России, по продажам она уступает только QX50. Так, за 10 месяцев 2020 года в стране реализовали почти 1,5 тысячи новых автомобилей Infiniti, в том числе 756 экземпляров QX50 и 470 – QX80.