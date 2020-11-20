14:39

В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80

Новинка доступна с 7- и 8-местным салоном

Обновленный Infiniti QX80 © Infiniti
Лиза Будрина
Российский офис Infiniti анонсировал старт продаж обновленного внедорожника QX80 – с 20 октября модель была доступна для заказа, а теперь внедорожник появился в салонах дилеров. Цены варьируются от 5 740 000 до 6 155 000 рублей в зависимости от комплектации и количества мест в салоне.

В большей степени изменения затронули интерьер Infiniti QX80. В частности, на приборной панели теперь установлен семидюймовый цветной дисплей, а на центральной консоли – сразу два экрана диагональю семь и восемь дюймов. Верхний отвечает за навигацию и Android Auto, а нижний – за управление климатической системой, аудиосистемой и прочими настройками.

Салон обновленного Infiniti QX80

Infiniti

Кроме того, появился Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением и усовершенствованной системой голосового управления: теперь он распознает до шести тысяч команд.

В список стандартного оборудования включены 22-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, капитанские кресла второго ряда (для 7-местного исполнения), а также отделка салона кожей полуанилиновой выделки. В числе электронных ассистентов активный круиз-контроль, функция предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, контроль за движение в полосе, предупреждения об объектах в слепой зоне видимости и другие.

КомплектацияЦена в рублях
Luxe Sensory (7 мест)5 740 000
Luxe Sensory (8 мест)5 755 000
Luxe Sensory ProActive (7 мест)6 140 000
Luxe Sensory ProActive (8 мест)6 155 000

Силовая установка прежняя. В движение QX80 приводит 405-сильный мотор V8 5.6 (560 Нм момента). С таким двигателем внедорожник разгоняется от 0 до 100 километров в час за 7,5 секунды, а максимальная скорости отграничена электроникой на отметке 210 километров в час. Привод полный, коробка семидиапазонный автомат.

QX80 вторая по популярности модель Infiniti в России, по продажам она уступает только QX50. Так, за 10 месяцев 2020 года в стране реализовали почти 1,5 тысячи новых автомобилей Infiniti, в том числе 756 экземпляров QX50 и 470 QX80.

Источник: пресс-служба Infiniti