В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80

Кроме того, появился Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением и усовершенствованной системой голосового управления: теперь он распознает до шести тысяч команд.

В список стандартного оборудования включены 22-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, капитанские кресла второго ряда (для 7-местного исполнения), а также отделка салона кожей полуанилиновой выделки. В числе электронных ассистентов – активный круиз-контроль, функция предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, контроль за движение в полосе, предупреждения об объектах в слепой зоне видимости и другие.