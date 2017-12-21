Прототип продемонстрирует новое направление дизайна марки

Пульс

Появилось первое изображение электрического седана Infiniti

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21 декабря 2017

Компания Infiniti опубликовала тизер концептуального электрического седана, премьера которого состоится в январе следующего года на моторшоу в Детройте. Как говорят представители марки, прототип является предвестником нового поколения автомобилей бренда, а также демонстрирует стилистику будущих моделей.

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В сентябре компания Infiniti объявила о том, что планирует построить серийный электромобиль. Причем это будет совершенно новая модель, а не модификация какой-либо существующей машины.

Также для этого автомобиля разработают собственное шасси, которое никак не будет связано с платформой Nissan Leaf последнего поколения.

В серию первый электрический «Инфинити» запустят в 2019 году.

Летом производитель показал концепт под названием Prototype 9, выполненный в ретро-стиле. Автомобиль получил 150-сильный электрический мотор, позволяющий набирать первые сто километров в час за 5,5 секунды.

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