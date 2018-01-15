Компания Infiniti продемонстрировала дизайн будущих моделей

Компания Infiniti на Детройтском автосалоне представила концепт-кар Q Inspiration, оснащенный турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения. Новинка, сочетающая в себе стиль классического седана с пропорциями купе, должна продемонстрировать новый «язык формы» марки.

Это первый прототип Infiniti, разработанный под руководством нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, ранее занимавшего аналогичную должность в BMW.

Infiniti Q Inspiration — это попытка создать новую архитектуру для сегмента среднеразмерных седанов. В компании заявили, что за счет компактной силовой установки удалось снять компоновочные ограничения, сделав очень короткий капот и максимально просторный салон.

По словам шеф-дизайнера Infiniti Карима Хабиба, интерьер прототипа – это «минималистское воплощение благополучия и комфорта». В отделке интерьера концепт-кара используются материалы ручной работы, например, шпон японской березы, кожа и текстильный материал «нисидзин-ори», сделанный из лоскутков золотой рисовой бумаги, переплетенной шелковыми нитями.

Салон седана укомплектован парящей центральной консолью, фоновой подсветкой, сиденьями с «нулевой гравитацией» и индивидуальными сенсорными дисплеями для каждого пассажира. Мультимедийная система позволяет на каждый экран в салоне выводить разный контент: пассажиры могут слушать музыку и смотреть фильмы не отвлекая друг друга.

Автопилот прототипа может самостоятельно управлять машиной на шоссе, следуя по заданному маршруту, а также поддерживать движение в пробках.

Первой моделью Infiniti, оснащенной уникальным двигателем с изменяемой степенью сжатия, стал кроссовер QX50 нового поколения. «Турбочетверка» объемом два литра выдает 272 лошадиные силы и по производительности сравнима с атмосферным двигателем 3.5 V6. При этом такой агрегат на 30-35 процентов экономичнее.

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