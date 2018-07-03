Названы рублевые цены на новый Infiniti QX50

Компания Infiniti объявила российские цены на кроссовер QX50 нового поколения. Модель будет предлагаться с четырех комплектациях, но с одной силовой установкой. Продажи вседорожника начнутся в августе. Базовая стоимость – 2 799 000 рублей.

В стандартное оснащение под названием Pure входят восемь подушек безопасности, полный привод, светодиодные фары и задние фонари, круиз-контроль, мультимедийная система, бесключевой доступ, обогрев зоны покоя «дворников», а также электропривод крышки багажника.

Следующий вариант – Luxe – обойдется в 2 900 000 рублей. Дополнительно такая машина получит панорамную крышу, LED-противотуманки и трехзонный климат-контроль.

За 3,5 миллиона рублей предлагается версия Sensory, в оснащение которой включена система кругового видеообзора, навигация, дистанционный запуск мотора, адаптивные светодиодные фары, а также аудиосистема Bose с 15 динамиками.

Топовая модификация называется Autograph. Она стоит 3 960 000 рублей и отличается трехцветной отделкой салона дорогой кожей.

Вседорожник будет предлагаться только с новым 249-сильным двухлитровым турбодвигателем VC-Turbo и бесступенчатой трансмиссией. С нуля до сотни такая машина ускоряется за 7,3 секунды. Максимальная скорость – 223 километра в час.