Взрыв газопровода уничтожил коллекцию из 80 редких Porsche

По сообщению местных СМИ, пожарные прибыли на место сразу после того, как получили сообщение о том, что рабочие, ремонтировавшие тротуар, пробили газопровод. Началась эвакуация людей из соседней кофейни и строительной фирмы. Вскоре прогремел взрыв, который уничтожил здание, а вмести с ним частично разрушил помещение с уникальными автомобилями.
Christian Leonard/Twitter
В 2015 году Porsche назвала коллекцию местного жителя Боба Инграма «захватывающим обзором истории автомобильного дизайна». Кроме того, она считалась лучшей и в самой Америке. В нее входили преимущественно уникальные версии дорожных «Порше», в том числе омологированные для дорог общего пользования гоночные машины 50-60-х годов.