Взрыв газопровода уничтожил коллекцию из 80 редких Porsche

По сообщению местных СМИ, пожарные прибыли на место сразу после того, как получили сообщение о том, что рабочие, ремонтировавшие тротуар, пробили газопровод. Началась эвакуация людей из соседней кофейни и строительной фирмы. Вскоре прогремел взрыв, который уничтожил здание, а вмести с ним частично разрушил помещение с уникальными автомобилями.