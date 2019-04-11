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15:55

Взрыв газопровода уничтожил коллекцию из 80 редких Porsche

Она считалась одной из самых престижных в США

Взрыв газопровода в городе Дарем, штат Северная Каролина, частично уничтожил одну из самых престижных коллекций винтажных и редких Porsche. В ней было более 80 автомобилей — от ультрасовременного супергибрида 918 Spyder до самого старого из сохранившихся экземпляра 356.
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По сообщению местных СМИ, пожарные прибыли на место сразу после того, как получили сообщение о том, что рабочие, ремонтировавшие тротуар, пробили газопровод. Началась эвакуация людей из соседней кофейни и строительной фирмы. Вскоре прогремел взрыв, который уничтожил здание, а вмести с ним частично разрушил помещение с уникальными автомобилями.

Разрушенное взрывом газа здание. Слева находилась экспозиция Ingram Collection.

Christian Leonard/Twitter

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В 2015 году Porsche назвала коллекцию местного жителя Боба Инграма «захватывающим обзором истории автомобильного дизайна». Кроме того, она считалась лучшей и в самой Америке. В нее входили преимущественно уникальные версии дорожных «Порше», в том числе омологированные для дорог общего пользования гоночные машины 50-60-х годов.

Владелец коллекции Боб Инграм за рулем Porsche 911 Carrera RS 3.0

В 2017 году пожар уничтожил коллекцию из 40 раритетных автомобилей, а также пикапов, спорт- и суперкаров, которая принадлежала семейной паре Гарри и Дарлин Кэссиди. Стоимость ущерба составляет 2,3 миллиона канадских долларов.

Источник: TheDrive
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