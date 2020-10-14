Фургон Mercedes-Benz Sprinter превратили в бронированный мобильный офис

Внутри «Спринтера», бронированного по стандарту BR6 (защита от обстрела пулями стандарта 7,62×63 миллиметра и одновременного подрыва двух осколочных гранат DM 51), могут разместиться пять пассажиров. Для них имеются четыре отдельных кресла в основной зоне и одно перед L-образным столом. В оснащение фургона включено всё необходимое для работы: точка доступа WiFi, Bluetooth и несколько LED-панелей.