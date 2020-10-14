Фургон Mercedes-Benz Sprinter превратили в бронированный мобильный офис

Внутри «Спринтера», бронированного по стандарту BR6 (защита от обстрела пулями стандарта 7,62×63 миллиметра и одновременного подрыва двух осколочных гранат DM 51), могут разместиться пять пассажиров. Для них имеются четыре отдельных кресла в основной зоне и одно перед L-образным столом. В оснащение фургона включено всё необходимое для работы: точка доступа WiFi, Bluetooth и несколько LED-панелей.
Помимо этого, Sprinter укомплектован дополнительными багажными отсеками под крышей, мультимедиа и аудиосистемой премиум-класса. В отделке используется натуральная кожа. Дополнительно на машину можно установить систему пожаротушения, камеры кругового обзора и видеонаблюдения, систему фильтрации воздуха и интерком для связи с водителем.
В движение мобильный офис приводит стандартный для модели трехлитровый дизельный V6, развивающий 190 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Двигатель совмещен с автоматической коробкой передач 7G-Tronic. Привод — задний. Цену автомобиля Inkas, как обычно, не указывает. Все доработки обговариваются с заказчиком, поэтому конечная стоимость зависит только от него.