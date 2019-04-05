Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Электрокары с такими батареями, уверены в Innolith, будут способны проезжать более 1000 километров без подзарядки. Пилотное производство перспективных аккумуляторов начнется совсем скоро на заводе в Германии. Завершить разработку и представить коммерческие образцы руководство стартапа планирует в течение 3-5 лет, то есть на рынке они появятся не раньше 2022 года. При этом с 2017 года батареи Innolith тестирует в сети энергоснабжения американская компания PJM Grid.