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10:34

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Фирма Innolith создала батарею с плотностью хранения заряда 1000 ватт-часов на килограмм

Швейцарский стартап Innolith, основанный бывшими сотрудниками обанкротившегося производителя аккумуляторов Alevo, заявил о прорыве в батарейных технологиях. Ему удалось создать экспериментальный образец батареи с плотностью хранения заряда 1000 ватт-часов на килограмм. Это в четыре раза больше, чем у нынешних Tesla. Использующие такую технологию электромобили смогут проезжать без подзарядки более 1000 километров.
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В основе разработки Innolith по-прежнему лежит жидкий электролит, как у традиционных литий-ионных батарей. Особенность — использование в качестве растворителя неорганической солеподобной субстанции. Она химически стабильна и менее горюча. Вдобавок такое решение позволяет избавиться от наиболее реактивных элементов, что упрощает сборку батареи и решает проблему «побочных реакций». Батареи Innolith в меньше степени подвержены деградации и сохраняют до 50 процентов остаточной емкости после 50 тысяч циклов перезарядки.

Innolith утверждает, что плотность заряда их экспериментальной батареи — 1000 ватт-часов на килограмм массы. Для сравнения: аккумулятор Tesla Model 3 обладает плотностью около 250 ватт-часов на килограмм с перспективой увеличения этого значения до 330, а Министерство энергетики США спонсирует исследования по созданию ячеек с плотностью 500 ватт-часов на килограмм.

Электрокары с такими батареями, уверены в Innolith, будут способны проезжать более 1000 километров без подзарядки. Пилотное производство перспективных аккумуляторов начнется совсем скоро на заводе в Германии. Завершить разработку и представить коммерческие образцы руководство стартапа планирует в течение 3-5 лет, то есть на рынке они появятся не раньше 2022 года. При этом с 2017 года батареи Innolith тестирует в сети энергоснабжения американская компания PJM Grid.

В Швеции отрылась первая дорога, которая может подзаряжать батареи движущихся по ней электромобилей. Участок протяжностью два километра расположен между Стокгольмом и аэропортом Стокгольм-Арланда.
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