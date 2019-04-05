Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

В основе разработки Innolith по-прежнему лежит жидкий электролит, как у традиционных литий-ионных батарей. Особенность — использование в качестве растворителя неорганической солеподобной субстанции. Она химически стабильна и менее горюча. Вдобавок такое решение позволяет избавиться от наиболее реактивных элементов, что упрощает сборку батареи и решает проблему «побочных реакций». Батареи Innolith в меньше степени подвержены деградации и сохраняют до 50 процентов остаточной емкости после 50 тысяч циклов перезарядки.
Innolith утверждает, что плотность заряда их экспериментальной батареи — 1000 ватт-часов на килограмм массы. Для сравнения: аккумулятор Tesla Model 3 обладает плотностью около 250 ватт-часов на килограмм с перспективой увеличения этого значения до 330, а Министерство энергетики США спонсирует исследования по созданию ячеек с плотностью 500 ватт-часов на килограмм.
Электрокары с такими батареями, уверены в Innolith, будут способны проезжать более 1000 километров без подзарядки. Пилотное производство перспективных аккумуляторов начнется совсем скоро на заводе в Германии. Завершить разработку и представить коммерческие образцы руководство стартапа планирует в течение 3-5 лет, то есть на рынке они появятся не раньше 2022 года. При этом с 2017 года батареи Innolith тестирует в сети энергоснабжения американская компания PJM Grid.