Иностранных дальнобойщиков будут блокировать на российской границе

Иностранных дальнобойщиков будут блокировать на российской границеСотрудники Ространснадзора смогут использовать для этого специальные устройства
Водителям иностранных перевозчиков запретят выезд из России в случае нарушений ПДД. Соответствующий законопроект во втором чтении одобрила Госдума. Новые поправки вводят расширенный перечень административных штрафов, при неуплате которых дальнобойщиков будут блокировать на границах сотрудники Ространснадзора. Выехать за пределы страны водители смогут после оплаты всех постановлений.
В настоящее время Ространснадзор задерживает на границе иностранные автомобили, если водители не оплатили штрафы за превышение скорости или за возмещение вреда трассам. Согласно новому законопроекту, дальнобойщикам запретят покидать территорию России при наличии хотя бы одного неоплаченного штрафа за нарушения ПДД. В частности, проезд могут блокировать за непристёгнутый ремень безопасности, использование смартфона во время езды, а также несоблюдение требований разметки и непропуск пешеходов.
Водители не смогут выехать из страны при наличии неоплаченных штрафов за езду без тахометра, нарушение режима труда и отдыха. Кроме того, дальнобойщиков оштрафуют за превышение допустимых габаритов на 10—50 сантиметров. Размер санкции составит от 100 000 до 400 000 рублей. Запрещать проезд нарушителей будут сотрудники Ространснадзора с помощью специальных блокирующих устройств.
На прошлой неделе грузинская таможня перестала пропускать некоторых россиян. Причиной отказа стало отсутствие триколора на номерном знаке.