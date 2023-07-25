Иностранных дальнобойщиков будут блокировать на российской границе

В настоящее время Ространснадзор задерживает на границе иностранные автомобили, если водители не оплатили штрафы за превышение скорости или за возмещение вреда трассам. Согласно новому законопроекту, дальнобойщикам запретят покидать территорию России при наличии хотя бы одного неоплаченного штрафа за нарушения ПДД. В частности, проезд могут блокировать за непристёгнутый ремень безопасности, использование смартфона во время езды, а также несоблюдение требований разметки и непропуск пешеходов.