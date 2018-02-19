Лос-Анджелесские водители попытались объехать пробку и застряли на гигантском песчаном поле

Несколько автовладельцев, попытавшихся объехать огромную пробку на 10-м шоссе в Риальто, Калифорния, застряли на близлежащем песчаном поле. Людей, пытающихся откопать свои машины, снял с вертолета оператор канала KNBC.

Затор возник из-за крупной аварии: грузовик, перевозящий бетон, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Чтобы объехать перекрытое шоссе, водители выехали за территорию, примыкающую к промышленному району.

A slew of cars trying to bypass the horrible traffic on the 10 Freeway in Rialto ended up getting stuck in the sand https://t.co/vGbR6Qi61c pic.twitter.com/JFByshiGoZ — NBC Los Angeles (@NBCLA) 17 февраля 2018 г.

В январе прошлого года экстренные службы США спасли владельца пикапа Nissan, который во время шторма застрял на волнорезе в заливе Гумбольдт на севере Калифорнии. Спасатели хотели сами доехать до места, но из-за сильных волн решили прибегнуть к помощи вертолета.