В России предложили вернуть обязательный техосмотр

Упор стоит сделать на проверку систем активной и пассивной безопасности — тормозной системы, рулевого управления, подвески, ремней и подушек, считают в Ассоциации транспортных инженеров (АТИ).

При этом нужно обеспечить независимость операторов от коммерческих структур, а также бороться с практикой оформления диагностических карт без фактического проведения ТО. Некоторые эксперты считают, что «частников» и вовсе необходимо лишить права проводить осмотр.

Так, в АТИ предлагают обратиться к опыту Германии, где ТО проводится от лица государства. Машины проверяют экспертные организации либо штатные аккредитованные госэксперты. В России контроль за операторами собирались передать Росаккредитации. Однако, как пишут «Известия», соответствующий законопроект забуксовал.