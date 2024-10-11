В России предложили вернуть обязательный техосмотр

В России предложили вернуть обязательный техосмотрЭто «назревшая необходимость», говорят эксперты
Упор стоит сделать на проверку систем активной и пассивной безопасности — тормозной системы, рулевого управления, подвески, ремней и подушек, считают в Ассоциации транспортных инженеров (АТИ).
При этом нужно обеспечить независимость операторов от коммерческих структур, а также бороться с практикой оформления диагностических карт без фактического проведения ТО. Некоторые эксперты считают, что «частников» и вовсе необходимо лишить права проводить осмотр.
Так, в АТИ предлагают обратиться к опыту Германии, где ТО проводится от лица государства. Машины проверяют экспертные организации либо штатные аккредитованные госэксперты. В России контроль за операторами собирались передать Росаккредитации. Однако, как пишут «Известия», соответствующий законопроект забуксовал.
Автопарк РФ не может похвастаться новизной: почти 70 процентов легковушек старше 10 лет, подсчитали в «Автостате» весной. Средний возраст перевалил за 15 лет.
В 2021 году обязательный техосмотр для легковых автомобилей, используемых в личных целях, был отменен. Проходить ТО необходимо легковушкам старше четырех лет при постановке на учет, такси, учебным авто, грузовикам и автобусам, специализированным ТС и машинам с измененной конструкцией.