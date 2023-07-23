Видео: Acura Integra Type S свели в гонке с Honda Civic Type R

Соперниками стали два почти одинаковых автомобиля

Блогеры устроили дуэль Acura Integra Type S и Honda Civic Type R. Авторы канала Throttle House провели очередную гонку по прямой, в которой на сей раз сошлись две практически идентичные модели. «Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R последнего поколения стал соперником для лифтбека Acura Integra Type S, который фактически является модификацией Civic Type R, но в другом типе кузова и с более богатым оснащением. А это сделало дуэль двух японских машин, оснащённых одинаковыми агрегатами, ещё более интересной.