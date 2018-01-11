Искусственный интеллект Intel научит гонщиков Ferrari ездить лучше

Компания Intel объявила о подписании трехлетнего соглашения с Ferrari. В рамках этого сотрудничества итальянский автопроизводитель будет использовать искусственный интеллект партнера в своем североамериканском монокубке Ferrari Challenge, в котором принимают участие клиенты компании. Систему будут применять, в том числе для повышения навыков пилотов.

Система будет работать на основе видео, сделанного при помощи закрепленных на беспилотных летательных аппаратах камер. В Intel отметили, что это позволит пилотам «посмотреть на свой пилотаж с неба». Это, в свою очередь, должно поспособствовать улучшению навыков.

Позже искусственный интеллект с возможностью самообучения сможет анализировать телеметрию: угол поворота рулевого колеса, положение педалей газа и тормоза. Система позволит изучать эти данные непосредственно во время заезда и вносить необходимые корректировки в работу машины или манеру управления. Сейчас все это можно сделать только после заезда.

Искусственный интеллект Intel поможет улучшить и качество трансляций гонок. Система в реальном времени будет анализировать ситуацию на трассе и пускать в эфир только самые интересные моменты, чего не может сделать человек.

Это не первый опыт сотрудничества компании Intel с автопроизводителями. Компания занимается разработкой продвинутых автопилотов, в том числе тех, которые позволят избавить автомобили от руля и педалей, совместно с BMW и группой Fiat Chrysler Automobiles.