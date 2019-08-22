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18:58

Старый мотор Porsche продают за 220 тысяч долларов. Его никто не хочет покупать

Уникальный двигатель уже продолжительное время не может найти нового хозяина

На площадке Bring a Trailer появилось объявление о продаже интересного агрегата: «оппозитника» Porsche Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam. Такие моторы устанавливались на модель 356 Carrera 1500 RS Speedster и на гоночные автомобили бренда в середине прошлого века. То, что на предложение до сих пор нет откликов, объясняется высокой стоимостью двигателя – 220 тысяч долларов (более 14,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).

За разработку этого агрегата отвечал Эрнст Фурманн – всего за полгода он собрал и предоставил для испытаний Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam. Этот полуторалитровый агрегат мощностью около 100 лошадиных сил представляет интерес тем, что имеет по два распредвала в каждой головке блока цилиндров, в то время как на других моторах того времени применялась схема с нижним расположением распредвала.

В апреле 1953 года двигатель впервые протестировали в гоночных условиях, и уже в том же году спорткар Porsche с таким мотором одержал победу в своем классе на Милле Милья и в Ле-Мане.

Однако у Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam была одна характерная проблема – из-за сложнейшей конструкции при поломке на его восстановление уходили десятки часов даже у самых опытных специалистов Porsche.

Источник: Bring a Trailer