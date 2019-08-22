Старый мотор Porsche продают за 220 тысяч долларов. Его никто не хочет покупать

За разработку этого агрегата отвечал Эрнст Фурманн – всего за полгода он собрал и предоставил для испытаний Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam. Этот полуторалитровый агрегат мощностью около 100 лошадиных сил представляет интерес тем, что имеет по два распредвала в каждой головке блока цилиндров, в то время как на других моторах того времени применялась схема с нижним расположением распредвала.