Старый мотор Porsche продают за 220 тысяч долларов. Его никто не хочет покупать

За разработку этого агрегата отвечал Эрнст Фурманн – всего за полгода он собрал и предоставил для испытаний Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam. Этот полуторалитровый агрегат мощностью около 100 лошадиных сил представляет интерес тем, что имеет по два распредвала в каждой головке блока цилиндров, в то время как на других моторах того времени применялась схема с нижним расположением распредвала.
В апреле 1953 года двигатель впервые протестировали в гоночных условиях, и уже в том же году спорткар Porsche с таким мотором одержал победу в своем классе на Милле Милья и в Ле-Мане.
Однако у Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam была одна характерная проблема – из-за сложнейшей конструкции при поломке на его восстановление уходили десятки часов даже у самых опытных специалистов Porsche.