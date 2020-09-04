Посмотрите на шестиколёсный серферский грузовик, который собирали 2000 часов

Свое прозвище «Вуди» (от слова «wood» – дерево) получил из-за обширного применения этого материала в отделке экстерьера и интерьера: грузовик имеет вставки по бокам и оконные рамки, изготовленные из клёна, на которые нанесено более 10 слоёв лака. В длину шестиколёсный грузовик достигает восьми метров, а его вес превышает девять тонн.
В движение «Вуди» приводит 15-литровый дизельный двигатель Cummins мощностью более 400 лошадиных сил, который работает в тандеме с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.
Грузовик укомплектован не хуже современных автомобилей: в распоряжении водителя и пассажиров мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, подстаканники и держатели для планшетов, а также по розетке у каждого сиденья.
В список оснащения включены бесключевой доступ, обогрев наружных зеркал, четыре камеры, система мониторинга рядности движения, а также система, предупреждающая о превышении скорости. На крыше имеется крепление для доски для сёрфинга, а также предусмотрена складная лестница для доступа в салон через заднюю дверь.
Так называемые вуди-кары были широко распространены в США в прошлом веке. Впрочем, мода довольно быстро сошла на нет из-за непрактичности древесины как материала для изготовления автомобилей – деталям из дерева требовался особый уход, а ремонт был весьма трудоёмким и дорогим.