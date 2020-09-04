Посмотрите на шестиколёсный серферский грузовик, который собирали 2000 часов

Свое прозвище «Вуди» (от слова «wood» – дерево) получил из-за обширного применения этого материала в отделке экстерьера и интерьера: грузовик имеет вставки по бокам и оконные рамки, изготовленные из клёна, на которые нанесено более 10 слоёв лака. В длину шестиколёсный грузовик достигает восьми метров, а его вес превышает девять тонн.

В движение «Вуди» приводит 15-литровый дизельный двигатель Cummins мощностью более 400 лошадиных сил, который работает в тандеме с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.