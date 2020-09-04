17:20

Посмотрите на шестиколёсный серферский грузовик, который собирали 2000 часов

Уникальную машину назвали «Вуди»

© Browntruckgroup.com
Лиза Будрина
Фирма Brown Truck Group из Нью-Джерси, торгующая грузовой техникой, выставила на продажу собственную разработку: International Lonestar по прозвищу «Вуди». На создание трёхосного грузовика, выполненного в стиле сёрферского хот-рода Woody Wagon 1933-35 годов, ушло 2000 часов. Его цена составляет 375 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей).

Свое прозвище «Вуди» (от слова «wood» дерево) получил из-за обширного применения этого материала в отделке экстерьера и интерьера: грузовик имеет вставки по бокам и оконные рамки, изготовленные из клёна, на которые нанесено более 10 слоёв лака. В длину шестиколёсный грузовик достигает восьми метров, а его вес превышает девять тонн.

В движение «Вуди» приводит 15-литровый дизельный двигатель Cummins мощностью более 400 лошадиных сил, который работает в тандеме с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.

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Грузовик укомплектован не хуже современных автомобилей: в распоряжении водителя и пассажиров мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, подстаканники и держатели для планшетов, а также по розетке у каждого сиденья.

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В список оснащения включены бесключевой доступ, обогрев наружных зеркал, четыре камеры, система мониторинга рядности движения, а также система, предупреждающая о превышении скорости. На крыше имеется крепление для доски для сёрфинга, а также предусмотрена складная лестница для доступа в салон через заднюю дверь.

Так называемые вуди-кары были широко распространены в США в прошлом веке. Впрочем, мода довольно быстро сошла на нет из-за непрактичности древесины как материала для изготовления автомобилей деталям из дерева требовался особый уход, а ремонт был весьма трудоёмким и дорогим.

Источник: Motor1.com, Browntruckgroup.com