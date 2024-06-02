Hyundai готовит «заряженный» суперэлектрокар Ioniq 6

Это будет второй электромобиль N-линейки

Компания Hyundai готовится к премьере «заряженного» суперэлектрокара Ioniq 6. Летом 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде состоялся дебют Ioniq 5 N. Электрический хэтчбек оказался самым мощным серийным автомобилем в истории Hyundai, а также первым электромобилем «заряженной» гаммы Hyundai N. Но в нынешнем году линейка суббренда Hyundai N может вырасти сразу вдвое — фирма готовит спортивный вариант своего весьма необычного лифтбека Hyundai Ioniq 6. Премьера новой модели южнокорейской марки должна состояться уже ближайшей осенью.