Электромобиль Hyundai бросил вызов премиальным кроссоверам в гонке по прямой

В заезде приняли участие Jaguar, Maserati, Lamborghini и Porsche

Электрокар Hyundai бросил вызов четырём люксовым кроссоверам в гонке по прямой. Авторы канала Hagerty устроили очередную гонку по прямой, в которой свели лицом к лицу электрокар Hyundai Ioniq 5 N, который дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде в 2023 году и стал самым мощным серийным автомобилем Hyundai, с мощными премиальными кроссоверами. Соперниками электромобиля в гонке по прямой стали Jaguar F-Pace SVR, Maserati Grecale Trofeo, Lamborghini Urus Performante и Porsche Macan GTS.