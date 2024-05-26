Электромобиль Hyundai бросил вызов премиальным кроссоверам в гонке по прямой

Электромобиль Hyundai бросил вызов премиальным кроссоверам в гонке по прямойВ заезде приняли участие Jaguar, Maserati, Lamborghini и Porsche
У Hyundai Ioniq 5 N имеются электромоторы, установленные на передней и задней осях — суммарно они развивают 650 лошадиных сил. Естественно, хэтчбек имеет полный привод. Весит электромобиль внушительные 2205 килограммов. Jaguar F-Pace SVR оснащён 5,0-литровым компрессорным V8, развивающим 550 лошадиных сил.
Двигатель работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а масса автомобиля составляет 2181 килограмм. Под капотом Maserati Grecale Trofeo установлен 523-сильный 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Весит модель 2077 килограммов.
В арсенале Lamborghini Urus Performante — 4,0-литровый турбированный V8 на 657 лошадиных сил в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Всё это приходится на массу 2263 килограммов. Что касается Porsche Macan GTS, то он оснащён 434-сильным 2,9-литровым турбомотором V6, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Масса машины — 1964 килограммов.