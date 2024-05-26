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Новости
Опубликовано 26 мая 2024, 18:00
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Электромобиль Hyundai бросил вызов премиальным кроссоверам в гонке по прямой

В заезде приняли участие Jaguar, Maserati, Lamborghini и Porsche
Электрокар Hyundai бросил вызов четырём люксовым кроссоверам в гонке по прямой. Авторы канала Hagerty устроили очередную гонку по прямой, в которой свели лицом к лицу электрокар Hyundai Ioniq 5 N, который дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде в 2023 году и стал самым мощным серийным автомобилем Hyundai, с мощными премиальными кроссоверами. Соперниками электромобиля в гонке по прямой стали Jaguar F-Pace SVR, Maserati Grecale Trofeo, Lamborghini Urus Performante и Porsche Macan GTS.
Электромобиль Hyundai бросил вызов премиальным кроссоверам в гонке по прямой
© Hagerty
Александр Пономарёв

У Hyundai Ioniq 5 N имеются электромоторы, установленные на передней и задней осях — суммарно они развивают 650 лошадиных сил. Естественно, хэтчбек имеет полный привод. Весит электромобиль внушительные 2205 килограммов. Jaguar F-Pace SVR оснащён 5,0-литровым компрессорным V8, развивающим 550 лошадиных сил.

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Двигатель работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а масса автомобиля составляет 2181 килограмм. Под капотом Maserati Grecale Trofeo установлен 523-сильный 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Весит модель 2077 килограммов.

В арсенале Lamborghini Urus Performante — 4,0-литровый турбированный V8 на 657 лошадиных сил в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Всё это приходится на массу 2263 килограммов. Что касается Porsche Macan GTS, то он оснащён 434-сильным 2,9-литровым турбомотором V6, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Масса машины — 1964 килограммов.