Лучшим автомобилем Европы стал электрокроссовер Jaguar I-Pace

Впервые в истории конкурса победителя пришлось выбирать в ходе второго тура. «Ягуар» набрал одинаковое количество голосов со среднемоторным спорткаром Alpine A110 – по 250 баллов. Поэтому лидера выявляли по количеству первых мест в личных рейтингах всех членов жюри. I-Pace отдали свои голоса 18 человек, а купе A110 – шестнадцать проголосовавших.

Третье место досталось хэтчбеку Kia Ceed (247 баллов), четвертое – Ford Focus (235 баллов), а пятерку лидеров замкнул Citroen C5 Aircross (210 баллов). За ними оставшиеся места заняли Peugeot 508 (192 балла) и Mercedes-Benz A-Class (116 баллов).

В прошлом году конкурс выиграл кроссовер Volvo XC40. До этого победителем премии «Европейский автомобиль года» становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.