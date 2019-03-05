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10:24

Лучшим автомобилем Европы стал электрокроссовер Jaguar I-Pace

Названы победители премии «Автомобиль года»

На автосалоне в Женеве объявили победителей европейского конкурса «Автомобиль года». Первое место присуждено электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace.
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Впервые в истории конкурса победителя пришлось выбирать в ходе второго тура. «Ягуар» набрал одинаковое количество голосов со среднемоторным спорткаром Alpine A110 – по 250 баллов. Поэтому лидера выявляли по количеству первых мест в личных рейтингах всех членов жюри. I-Pace отдали свои голоса 18 человек, а купе A110 шестнадцать проголосовавших.

Третье место досталось хэтчбеку Kia Ceed (247 баллов), четвертое Ford Focus (235 баллов), а пятерку лидеров замкнул Citroen C5 Aircross (210 баллов). За ними оставшиеся места заняли Peugeot 508 (192 балла) и Mercedes-Benz A-Class (116 баллов).

В прошлом году конкурс выиграл кроссовер Volvo XC40. До этого победителем премии «Европейский автомобиль года» становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

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