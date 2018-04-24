Немецкая фирма Isdera разработала первый суперкар за 25 лет

Немецкая фирма Isdera представит на автосалоне в Пекине купе Commendatore GT. Это — первая новая модель марки за 25 лет. Бренд в прошлом году приобрел гонконгский инвестиционный фонд Sinfonia, и теперь он занимается разработкой электромобилей марки Weltmeister для китайского производителя WM Motor.

Купе Isdera Commendatore GT оснащено по одному 300-киловаттному электромотору на каждой оси. Их суммарная мощность составляет 816 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 1060 Нм. Тяговая батарея емкостью 105 киловатт-часов должна обеспечивать запас хода в 500 километров по новому измерительному циклу WLTP.

Почти пятиметровый спорткар весит 1750 килограммов. Теоретически оно может развить 302 километра в час, но ограничитель установлен на 250 километров в час. Время разгона до «сотни» — 3,7 секунды. Отметку 200 километров в час электромобиль преодолевает за 9,8 секунды.

Доступ в салон открывают двери типа «крыло чайки». Внутри — четыре посадочных места, впервые для автомобиля марки Isdera. Правда, задние места не полноценные: небольшие креслица предназначены для перевозки детей или багажа. Салон отделан кожей, деревом и углепластиком, а управление практически всеми системами выведено на сенсорные панели и тачскрины.

Название Isdera — это сокращение от Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing (Инженерное бюро по стайлингу, конструированию и гонкам). Основатель фирмы, бывший конструктор Porsche Эберхард Шульц, построил свой первый автомобиль ровно полвека назад. В 1968 году — это был спорткар Erator GTE. Но по-настоящему крохотная инжиниринговая фирма из города Леонберг прогремела в восьмидесятые годы, когда выпустила целую серию эффектных спорткаров с двигателями Mercedes-Benz. Все они дебютировали на Женевском автосалоне: Spyder в 1982 году, Imperator 108i в 1984-м, Spyder 036i в 1987-м, Commendatore C112i в 1993-м.