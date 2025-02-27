АвтоВАЗ приурочит запуск серийного производства Iskra к памятной дате

АвтоВАЗ приурочит запуск серийного производства Iskra к памятной датеПервый готовый к продажам автомобиль сойдет с конвейера в апреле
Про 1,8-литровый двигатель представители АвтоВАЗа заявил, что его появление на Lada Iskra — это «технически возможное решение, хотя и не перспектива 2025 года». Для модели уже подтверждены три версии, с двигателями объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 106 лошадиных сил, механической коробкой передач и вариатором. Старт продаж намечен на май 2025 года.
Lada Iskra показали в Казани на выставке Truck Expo 2025, там же были рассекречены характеристики модели. Искра с наименее мощным мотором и вариатором разгоняется с места до 100 километров в час за 13,4 секунды. Седан с 90-сильным двигателем и «механикой» на одну десятую секунды быстрее, а самая динамичная версия, что логично, со 106-сильным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач, — снимает с «сотни» еще секунду. Максимальная скорость — 170/175 километров в час.
Заявленный автопроизводителем расход топлива — 7,2-7,8 литра на 100 километров, топливный бак же рассчитан на 50 литров. Также известен дорожный просвет, который равен 170 миллиметрам, и объем багажника — 500 литров. Длина, ширина и высота седана составляют 4333, 1777 и 1517 миллиметров соответственно.
По предварительным оценкам, новинка будет 1,2–1,6 миллиона рублей, то есть расположится между Granta (от 749 900 рублей) и Vesta (от 1 525 000 рублей).