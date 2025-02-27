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Опубликовано 27 февраля 2025, 17:12
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АвтоВАЗ приурочит запуск серийного производства Iskra к памятной дате

Первый готовый к продажам автомобиль сойдет с конвейера в апреле
Глава АвтоВАЗа рассказал, что объединяет Lada Iskra и «Жигули». А объединяет их дата запуска серийного производства: Искра, как и ВАЗ-2101 «Жигули», встанет на конвейер Волжского автомобильного завода 19 апреля, рассказал журналистам Максим Соколов. Таким образом, первый «товарный» экземпляр Lada Iskra будет выпущен спустя ровно 55 лет после первых «Жигулей». Вместе с тем «Мотор» выяснил, что на первом этапе Искру предложат только с 1,6-литровым мотором, а позже может появиться и модификация с двигателем 1.8.
АвтоВАЗ приурочит запуск серийного производства Iskra к памятной дате
© Lada
Редакция «Мотора»

Про 1,8-литровый двигатель представители АвтоВАЗа заявил, что его появление на Lada Iskra — это «технически возможное решение, хотя и не перспектива 2025 года». Для модели уже подтверждены три версии, с двигателями объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 106 лошадиных сил, механической коробкой передач и вариатором. Старт продаж намечен на май 2025 года.

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Lada Iskra показали в Казани на выставке Truck Expo 2025, там же были рассекречены характеристики модели. Искра с наименее мощным мотором и вариатором разгоняется с места до 100 километров в час за 13,4 секунды. Седан с 90-сильным двигателем и «механикой» на одну десятую секунды быстрее, а самая динамичная версия, что логично, со 106-сильным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач, — снимает с «сотни» еще секунду. Максимальная скорость — 170/175 километров в час.

Заявленный автопроизводителем расход топлива — 7,2-7,8 литра на 100 километров, топливный бак же рассчитан на 50 литров. Также известен дорожный просвет, который равен 170 миллиметрам, и объем багажника — 500 литров. Длина, ширина и высота седана составляют 4333, 1777 и 1517 миллиметров соответственно. 

По предварительным оценкам, новинка будет 1,2–1,6 миллиона рублей, то есть расположится между Granta (от 749 900 рублей) и Vesta (от 1 525 000 рублей).

Источник:Мотор
Автор:Редакция «Мотора»
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