АвтоВАЗ приурочит запуск серийного производства Iskra к памятной дате

Заявленный автопроизводителем расход топлива — 7,2-7,8 литра на 100 километров, топливный бак же рассчитан на 50 литров. Также известен дорожный просвет, который равен 170 миллиметрам, и объем багажника — 500 литров. Длина, ширина и высота седана составляют 4333, 1777 и 1517 миллиметров соответственно.

По предварительным оценкам, новинка будет 1,2–1,6 миллиона рублей, то есть расположится между Granta (от 749 900 рублей) и Vesta (от 1 525 000 рублей).