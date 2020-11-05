Первый экземпляр «неоклассического» купе IsoRivolta GTZ передан покупателю

В целом трибьют-проект Zagato скроен по тем же лекалам, что и классический Iso Grifo A3/L — но со своими особенностями. Вместо оригинального шасси, итальянцы использовали начинку проверенного временем Chevrolet Corvette Z06 (C7), заимствовав у донора даже стандартный компрессорный мотор V8 6.2 LT4 мощностью 660 сил и 881 Нм момента. Правда, несколько месяцев назад речь шла о совсем другом агрегате — «восьмерке» объемом 6,8 литра.