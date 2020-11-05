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Первый экземпляр «неоклассического» купе IsoRivolta GTZ передан покупателю

Машина построена на шасси Chevrolet Corvette Z06

IsoRivolta GTZ © Zagato
Алексей Носаченко
Первый экземпляр анонсированного в июле купе Zagato IsoRivolta GTZ передан покупателю. Берлинетта, в дизайне которой, по словам компании, используется неоклассический подход, воспевает историческую модель Iso Grifo A3/L, но в отличие от неё построена не на оригинальном шасси, а на «тележке» предыдущего Chevrolet Corvette Z06.

В целом трибьют-проект Zagato скроен по тем же лекалам, что и классический Iso Grifo A3/L — но со своими особенностями. Вместо оригинального шасси, итальянцы использовали начинку проверенного временем Chevrolet Corvette Z06 (C7), заимствовав у донора даже стандартный компрессорный мотор V8 6.2 LT4 мощностью 660 сил и 881 Нм момента. Правда, несколько месяцев назад речь шла о совсем другом агрегате — «восьмерке» объемом 6,8 литра.

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Chevrolet Corvette Z06 можно было укомплектовать либо семиступенчатой «механикой» Tremec, либо автоматом Hydramatic 8L90 с подрулевыми лепестками, но IsoRivolta GTZ, судя по всему, достался только второй вариант. По данным Zagato, с места до «сотни» неоклассическая двухдверка разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 315 километров в час.

Общий тираж Zagato IsoRivolta GTZ — 19 штук, из которых 9 уже заказаны. Первый экземпляр Ривольты передан клиенту из швейцарского Люцерна. Машина окрашена в зеленый Monza Green в сочетании с коричневым салоном. Цена пока не озвучена.