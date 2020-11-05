Первый экземпляр «неоклассического» купе IsoRivolta GTZ передан покупателю

В целом трибьют-проект Zagato скроен по тем же лекалам, что и классический Iso Grifo A3/L — но со своими особенностями. Вместо оригинального шасси, итальянцы использовали начинку проверенного временем Chevrolet Corvette Z06 (C7), заимствовав у донора даже стандартный компрессорный мотор V8 6.2 LT4 мощностью 660 сил и 881 Нм момента. Правда, несколько месяцев назад речь шла о совсем другом агрегате — «восьмерке» объемом 6,8 литра.
Chevrolet Corvette Z06 можно было укомплектовать либо семиступенчатой «механикой» Tremec, либо автоматом Hydramatic 8L90 с подрулевыми лепестками, но IsoRivolta GTZ, судя по всему, достался только второй вариант. По данным Zagato, с места до «сотни» неоклассическая двухдверка разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 315 километров в час.
Общий тираж Zagato IsoRivolta GTZ — 19 штук, из которых 9 уже заказаны. Первый экземпляр Ривольты передан клиенту из швейцарского Люцерна. Машина окрашена в зеленый Monza Green в сочетании с коричневым салоном. Цена пока не озвучена.