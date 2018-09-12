Создатель McLaren F1 придумал, как сделать машины в два раза легче

Помимо новой платформы, GMD представила сиденья, созданные по технологии iStream, которые на 30 процентов легче обычных, и анонсировала первую машину, построенную на базе «тележки» Superlight. Ей стал спорткар T.43, оснащенный 1,5-литровым турбомотор мощностью 223 лошадиные силы и шестиступенчатой механической коробкой передач. Масса автомобиля составляет 850 килограммов, удельная мощность — 262 силы на тонну (как у 441-сильного Ford Mustang Shelby GT-H).