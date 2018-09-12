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13:30

Создатель McLaren F1 придумал, как сделать машины в два раза легче

Компания Gordon Murray Design представила эволюционное развитие технологии iStream

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Компания Gordon Murray Design (GMD), основанная создателем суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем, представила эволюционное развитие технологии iStream под названием Superlight. Созданный с ее помощью кузов в два раза легче аналога из стали, а его конструкция прочнее, безопаснее и надежнее.

Основу «тележки» iStream Superlight составляет высокопрочная алюминиевая рама с панелями из переработанного углеродного композита. Благодаря модульной конструкции платформу можно адаптировать для постройки автомобиля любого класса — от компактного ситикара до легкого коммерческого фургона. Снижение массы достигнуто за счет использования тонкостенных труб и панелей с внутренней структурой из сот.

Помимо новой платформы, GMD представила сиденья, созданные по технологии iStream, которые на 30 процентов легче обычных, и анонсировала первую машину, построенную на базе «тележки» Superlight. Ей стал спорткар T.43, оснащенный 1,5-литровым турбомотор мощностью 223 лошадиные силы и шестиступенчатой механической коробкой передач. Масса автомобиля составляет 850 килограммов, удельная мощность — 262 силы на тонну (как у 441-сильного Ford Mustang Shelby GT-H).

Технологию iStream, точнее, ее вариант под названием Carbon, также использовали при постройке суперкара TVR Griffith. Каркас машины, основой которого стал углепластиковый центральный тоннель, сделали из сочетания карбона, стали и алюминия.

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