Видео: восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8

Постройка уникального пикапа заняла у Стива 20 лет. Автомобиль оснастили заниженной на 89 миллиметров подвеской, 20-дюймовыми колесами, пневмоопорами по кругу и боковыми зеркалами от мотоцикла Двигатель (его мощность не уточняется) и трансмиссия позаимствованы у пикапа Chevrolet 1978 года.
Видео: Barcroft Cars
Общая длина машины составила 6,4 метра. В растянутом кузове Стив разместил два 32-дюймовых телевизора. Задняя часть кабины стала подиумом для динамиков аудиосистемы.
В прошлом году студенты японской школы автомобильных технологий NATS построили шестиколесный «Гелик» из двух Suzuki Jimny. Автомобиль сохранил полный привод, но на четыре колеса, и двигатель объемом 657 кубических сантиметров.