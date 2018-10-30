Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
14:21

Видео: восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8

Автомобиль оснащен пневмоподвеской и двумя телевизорами

На YouTube-канале Barcroft Cars появилось видео с рассказом о восьмиколесном пикапе, построенном на базе Isuzu LS SpaceCab 1989 года. Владелец Стив Фрэнсис переделал практически весь автомобиль: занизил подвеску, установил суицидальные двери и смол-блок V8 Chevrolet.

Постройка уникального пикапа заняла у Стива 20 лет. Автомобиль оснастили заниженной на 89 миллиметров подвеской, 20-дюймовыми колесами, пневмоопорами по кругу и боковыми зеркалами от мотоцикла Двигатель (его мощность не уточняется) и трансмиссия позаимствованы у пикапа Chevrolet 1978 года.

Видео: Barcroft Cars

Общая длина машины составила 6,4 метра. В растянутом кузове Стив разместил два 32-дюймовых телевизора. Задняя часть кабины стала подиумом для динамиков аудиосистемы.

В прошлом году студенты японской школы автомобильных технологий NATS построили шестиколесный «Гелик» из двух Suzuki Jimny. Автомобиль сохранил полный привод, но на четыре колеса, и двигатель объемом 657 кубических сантиметров.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...