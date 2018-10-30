Видео: восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8

Постройка уникального пикапа заняла у Стива 20 лет. Автомобиль оснастили заниженной на 89 миллиметров подвеской, 20-дюймовыми колесами, пневмоопорами по кругу и боковыми зеркалами от мотоцикла Двигатель (его мощность не уточняется) и трансмиссия позаимствованы у пикапа Chevrolet 1978 года.