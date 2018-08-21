Isuzu показала внедорожник с 370-миллиметровым клиренсом

В список оснащения Isuzu Concept X входят тормозные механизмы TBS Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади, стальные расширители колесных арок, защита порогов и бамперов, а также две лебедки с тяговым усилием 4,5 тонны.

На британском рынке пикап Isuzu D-Max доступен в модификации AT35, подготовленной специалистами Arctic Trucks. От обычной машины такой пикап отличается расширенными колесными арками с 35-дюймовыми внедорожными шинами. Кузов автомобиля при этом выше на 30 миллиметров, а подвеска – на 20 миллиметров.