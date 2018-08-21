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21 августа 11:03

Isuzu показала внедорожник с 370-миллиметровым клиренсом

Прототип Concept X представлен в двух вариантах: с закрытым кузовом и версии «пикап»

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Японская компания Isuzu представила концептуальный внедорожник Concept X. Новинка дебютировала в двух вариантах: с закрытым кузовом и версии «пикап». Особенностью прототипа стала независимая передняя подвеска и неразрезной мост сзади, высокий дорожный просвет и спортивные тормоза. О возможностях запуска машин в серию пока не сообщается.

Пикап Isuzu Concept X построен на базе модели D-Max. Его длина составляет 5500 миллиметров, ширина — 2150, высота — 2100 миллиметров. Машина с закрытым кузовом, в основе которой лежит платформа внедорожника MU-X, на 500 миллиметров короче, на 50 уже и на 50 миллиметров шире пикапа. Дорожный просвет в обоих случаях насчитывает 370 миллиметров. Углы въезда и съезда составляют 49,7 и 38,5 (37,3 для машины с закрытым кузовом) градуса соответственно.

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Внедорожники оснащены трехлитровым дизельным двигателем 4JJ1 Hi-Power, отдача которого на серийных моделях составляет 177 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат» Aisin.

В список оснащения Isuzu Concept X входят тормозные механизмы TBS Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади, стальные расширители колесных арок, защита порогов и бамперов, а также две лебедки с тяговым усилием 4,5 тонны.

На британском рынке пикап Isuzu D-Max доступен в модификации AT35, подготовленной специалистами Arctic Trucks. От обычной машины такой пикап отличается расширенными колесными арками с 35-дюймовыми внедорожными шинами. Кузов автомобиля при этом выше на 30 миллиметров, а подвеска – на 20 миллиметров.

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