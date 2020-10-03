Раскрыта внешность нового рамного внедорожника Isuzu

Первое поколение Isuzu MU-X представляло собой перелицованный Chevrolet Trailblazer, но новый внедорожник японская фирма разработает своими силами.

Конструктивно MU-X будет близок грузовичку D-Max третьей генерации — в основу вездехода ляжет новая усиленная и облегчённая рама, а спереди сохранится двухрычажная подвеска. По информации австралийской прессы, архитектура задней подвески у пикапа и внедорожника будут отличаться: от листовых рессор откажутся в пользу независимой пружинной подвески, чтобы повысить ездовой комфорт и увеличить пространство в салоне.