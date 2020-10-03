Раскрыта внешность нового рамного внедорожника Isuzu

Первое поколение Isuzu MU-X представляло собой перелицованный Chevrolet Trailblazer, но новый внедорожник японская фирма разработает своими силами.
Конструктивно MU-X будет близок грузовичку D-Max третьей генерации — в основу вездехода ляжет новая усиленная и облегчённая рама, а спереди сохранится двухрычажная подвеска. По информации австралийской прессы, архитектура задней подвески у пикапа и внедорожника будут отличаться: от листовых рессор откажутся в пользу независимой пружинной подвески, чтобы повысить ездовой комфорт и увеличить пространство в салоне.
Фото: autoweek.nl
Сюрпризов по силовой установке не ожидается: MU-X наверняка сохранит оба турбодизеля, и базовый 150-сильный (350 Нм) RZ4E объёмом 1,9 литра, и «грузовой» 3,0-литровый мотор 4JJ3 мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм. Оба двигателя будут сочетаться с 6-ступенчатыми коробками передач — «механикой» и «автоматом» Aisin. Система полного привода — типа part-time, с жёстко подключаемой передней осью.
Ожидается, что новый Isuzu MU-X полностью рассекретят в 2021 году. Вездеход нынешнего поколения продают в Юго-Восточной Азии, Китае, Южной Америке и Австралии, но переход на собственную архитектуру позволит японской фирме расширить географию продаж. Не исключено, что новый Isuzu MU-X привезут и в Россию, ведь пикап D-Max в нашей стране продаётся официально.