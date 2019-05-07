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13:15

Lamborghini вернула к жизни автомобиль из «Ограбления по-итальянски»

Купе Miura P400 появляется в самом начале фильма 1969 года

Отделение Polo Storico, которое занимается реставрацией исторических Lamborghini, показало полностью восстановленное купе Miura, принимавшее участие в съемках оригинального фильма «Ограбление по-итальянски» (The Italian Job) 1969 года. Автомобиль долгое время считался утерянным, пока в 2015 году его не нашли два британских бизнесмена.

Оранжевая Lamborghini Miura P400 появляется в самом начале фильма: автомобиль едет по альпийскому перевалу Большой Сен-Бернар (Great St Bernard), а за его рулем сидит итальянский актер Россано Брацци, который сыграл роль Беккермана. Один из принимавших участие в съемках «Ламбо» был уничтожен, а второй достался кинокомпании Paramount.

Открывающая сцена фильма «Ограбление по-итальянски», где снялась эта Miura
Видео: Runki Pettersson

Через несколько лет после выхода фильма «Ограбление по-итальянски» выяснилось, что на съемочной площадке было два одинаковых автомобиля, и за выжившей «Миурой» началась охота.

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Нынешний владелец машины, коллекционер Фриц Кайзер, решил развеять сомнения и передал ее в Polo Storico. Там специалисты исторического отделения сверились с архивными записями, а также опросили сотрудников компании, которые лично перегоняли автомобиль на съемочную площадку. В результате компания официально подтвердила, что купе с номером шасси 3586 это действительно тот самый автомобиль, что появляется в начальной сцене «Ограбления по-итальянски».

В 2015 году британский бизнесмен Иэн Тиррелл получил анонимное приглашение посетить подпольное хранилище раритетных машин в Париже, где находится считавшаяся уничтоженной Miura из культового фильма. Тиррелл вместе со своим другом выкупил автомобиль и собирался показывать его на различных выставках по всему миру.

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