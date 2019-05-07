Lamborghini вернула к жизни автомобиль из «Ограбления по-итальянски»

Оранжевая Lamborghini Miura P400 появляется в самом начале фильма: автомобиль едет по альпийскому перевалу Большой Сен-Бернар (Great St Bernard), а за его рулем сидит итальянский актер Россано Брацци, который сыграл роль Беккермана. Один из принимавших участие в съемках «Ламбо» был уничтожен, а второй достался кинокомпании Paramount.
Видео: Runki Pettersson
Через несколько лет после выхода фильма «Ограбление по-итальянски» выяснилось, что на съемочной площадке было два одинаковых автомобиля, и за выжившей «Миурой» началась охота.
Нынешний владелец машины, коллекционер Фриц Кайзер, решил развеять сомнения и передал ее в Polo Storico. Там специалисты исторического отделения сверились с архивными записями, а также опросили сотрудников компании, которые лично перегоняли автомобиль на съемочную площадку. В результате компания официально подтвердила, что купе с номером шасси 3586 – это действительно тот самый автомобиль, что появляется в начальной сцене «Ограбления по-итальянски».
В 2015 году британский бизнесмен Иэн Тиррелл получил анонимное приглашение посетить подпольное хранилище раритетных машин в Париже, где находится считавшаяся уничтоженной Miura из культового фильма. Тиррелл вместе со своим другом выкупил автомобиль и собирался показывать его на различных выставках по всему миру.