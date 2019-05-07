Lamborghini вернула к жизни автомобиль из «Ограбления по-итальянски»

Нынешний владелец машины, коллекционер Фриц Кайзер, решил развеять сомнения и передал ее в Polo Storico. Там специалисты исторического отделения сверились с архивными записями, а также опросили сотрудников компании, которые лично перегоняли автомобиль на съемочную площадку. В результате компания официально подтвердила, что купе с номером шасси 3586 – это действительно тот самый автомобиль, что появляется в начальной сцене «Ограбления по-итальянски».